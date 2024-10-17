Силуанов объявил об усложнении сделок по выходу бизнеса из России

Иностранцы теперь смогут продать активы в России только за 40% от оценочной стоимости. Эксперты видят в этом увеличение давления на собственников и стремление избежать ухода зарубежного бизнеса

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива при продаже иностранцами активов в России увеличился с 50 до 60%, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

Таким образом, сам актив может быть продан только за 40% от оценочной стоимости.

Вырастет также взнос в бюджет при сделках по продаже российского бизнеса иностранцами — с 15 до 35%, рассказал Силуанов: «С 15 до 25% сразу, плюс пять в один год и пять в следующем, итого 35%».

Об увеличении минимального дисконта сообщали неделей ранее источники РБК. С их слов, 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% — в течение года и еще 5% — в течение двух лет. По данным источников, введено также новое правило для таких сделок — теперь, если их стоимость составляет более 50 млрд руб., они должны совершаться только с согласия президента Владимира Путина.

«Изменение критериев, скорее всего, создаст дополнительное давление на сделки с иностранными активами, так как увеличение дисконта ведет к снижению стоимости продажи актива, а увеличение взноса, в свою очередь, увеличивает затраты продавца на выход», — комментировала решение финансовый директор Aspring Capital Лилия Иост. Она рассказала РБК, что число сделок после поднятия порога «будет зависеть от цены, по которой иностранцы будут готовы выйти с российского рынка»

Управляющий партнер адвокатской коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев подчеркнул, что это целенаправленное принятое решение: «Чтобы вопреки санкциям иностранный бизнес — то есть иностранные деньги — не покидали Россию».

Он условно разделил зарубежные компании в России на несколько групп. В первой, объяснил Николаев, те компании, которые руководствуются бизнес-интересами и планируют оставаться в России даже под давлением санкций по экономическим соображениям. Ко второй группе эксперт отнес компании, которые готовы были бесплатно отдать российским покупателям доли, продать за 1 руб. или подарить, лишь бы уйти из России. Это основано исключительно на мнении владельцев компаний, уверен он.

Сейчас, по его мнению, будет увеличиваться число компаний в третьей группе. «Это компании, которые будут использовать различные правовые методологии, чтобы показать де-юре формально выход из России, а с другой стороны, используя различные методы, де-факто остаться в России, контролировать прибыль», — полагает Николаев.