УАЗ связал проблемы с качеством своих автомобилей с санкциями

В «Соллерс» пояснили, что УАЗ столкнулся с «тяжелейшим вызовом потери ключевых поставщиков» после начала военной операции. В сентябре сенатор Рогозин раскритиковал машины завода и призвал не «издеваться» над водителями

Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

Санкции со стороны Запада привели к проблемам с качеством машин, выпускаемых Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Соллерса», которая владеет производителем.

«В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков», — пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что в этой связи в максимально сжатые сроки «Соллерсу» пришлось начать переход на альтернативных поставщиков ключевых компонентов. Это позволило не допустить остановки производства и обеспечить бесперебойные поставки техники, отметили в организации.

В сентябре сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин раскритиковал качество автомобилей марки УАЗ, которые поставляют в зону военной операции на Украине.

«Может, хватит над парнями издеваться? Вы сами не хотите постоять в обнимку с отвалившимся на ходу рулем где-нибудь на обочине между Токмаком и Работино?» — спросил он в своем телеграм-канале. Рогозин заявил, что УАЗ отправляет на фронт бракованные автомобили, а затем предложил директору и технологам завода самим приехать в зону военной операции и разобраться с причинами брака.

В «Соллерсе» уточнили, что Рогозин и гендиректор УАЗа Алексей Спирин обсудили форматы сотрудничества для «быстрого внедрения в производство спецверсий и наработок, наиболее отвечающих характеру современных боевых задач».

14 сентября 2023 года пресс-служба «Соллерса» сообщила РБК, что автопроизводитель не видит последствий для своего бизнеса из-за американских санкций против компании. Там отметили, что за 2022 год бизнес группы «Соллерс» был «полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров».