«Соллерс» не увидел последствий для бизнеса из-за санкций США

«Соллерс» не увидел последствий для своего бизнеса из-за введенных США санкций

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автопроизводитель «Соллерс» не видит последствий для своего бизнеса из-за решения США ввести санкции против компании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Соллерса».

«Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы «Соллерс» полностью перестроен на санкционно-устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров», — заявили в компании.

Вечером 14 сентября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о введении санкций против нескольких десятков российских компаний, в том числе против «Соллерса».

Автопроизводитель попал в SDN-список OFAC. Включение в этот перечень влечет блокировку всех активов компании на территории США, а также запрет американским лицам на любое взаимодействие с попавшими под санкции организациями.

К 17:36 мск акции «Соллерса» упали до ₽1102, подешевев на 11,92% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии в среду, 13 сентября. Затем бумаги немного выросли в цене.

Основной актив «Соллерс Авто» — Ульяновский автомобильный завод, который в июне попал под санкции ЕС. Евросоюз обосновал ограничения поставками УАЗ Patriot для нужд армии. Помимо УАЗа, у «Соллерс Авто» есть совместные предприятия с Isuzu и Mazda, а также Заволжский моторный завод. Ford осенью прошлого года вышел из совместного предприятия с «Соллерс» и покинул российский рынок.