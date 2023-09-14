 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 103,23 (+0,12) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 96,16 (+0,18) Инвестиции, 17:55
Суд назначил домашний арест воронежцу, на чьей ферме нашли сибирскую язву Общество, 19:27
Пушилин опроверг сообщения о взятии Андреевки украинскими военными Политика, 19:21
Ростом тарифов МТС после жалоб занялась антимонопольная служба Общество, 19:17
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 19:15
РФС оштрафовал Слуцкого за слова про «19-летнего дебила» Спорт, 19:10
«Магнит» закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у инвесторов-нерезидентов Инвестиции, 19:00
«Соллерс» не увидел последствий для бизнеса из-за санкций США Политика, 18:54
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Москве с 1 сентября от наезда электросамокатов пострадали 11 детей Общество, 18:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:50
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 18:45
«Стратеги» Ту-95МС провели патрульный рейд над Норвежским морем Политика, 18:33
Азия без иллюзий: на что делать ставку инвесторам РБК+, 18:31
МЮ отстранил от тренировок молодую звезду из-за проблем с дисциплиной Спорт, 18:31
В SberCIB предсказали ₽500 млрд дивидендов российских компаний осенью Инвестиции, 18:30
Война санкций ,  
0 

«Соллерс» не увидел последствий для бизнеса из-за санкций США

«Соллерс» не увидел последствий для своего бизнеса из-за введенных США санкций
Сюжет
Война санкций
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автопроизводитель «Соллерс» не видит последствий для своего бизнеса из-за решения США ввести санкции против компании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Соллерса».

«Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы «Соллерс» полностью перестроен на санкционно-устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров», — заявили в компании.

Вечером 14 сентября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о введении санкций против нескольких десятков российских компаний, в том числе против «Соллерса».

Автопроизводитель попал в SDN-список OFAC. Включение в этот перечень влечет блокировку всех активов компании на территории США, а также запрет американским лицам на любое взаимодействие с попавшими под санкции организациями.

К 17:36 мск акции «Соллерса» упали до ₽1102, подешевев на 11,92% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии в среду, 13 сентября. Затем бумаги немного выросли в цене.

Основной актив «Соллерс Авто» — Ульяновский автомобильный завод, который в июне попал под санкции ЕС. Евросоюз обосновал ограничения поставками УАЗ Patriot для нужд армии. Помимо УАЗа, у «Соллерс Авто» есть совместные предприятия с Isuzu и Mazda, а также Заволжский моторный завод. Ford осенью прошлого года вышел из совместного предприятия с «Соллерс» и покинул российский рынок.

Читайте на РБК Pro
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф
В российском e-commerce назревает технологический сдвиг. Каким он будет
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Теги
«Соллерс» санкции США новости
Материалы по теме
Под санкции США попали АвтоВАЗ и «Москвич»
Политика
Кремль заявил о непонимании логики введения и снятия западных санкций
Политика
ЕС снял санкции с трех российских бизнесменов
Политика