Мантуров анонсировал гибридные пикапы от «Соллерса»

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Производитель автомобилей «Соллерс» в скором времени планирует включить в свой модельный ряд гибридные пикапы, сообщил газете «Ведомости» вице-премьер Денис Мантуров.

«Совсем недавно говорили с «Соллерсом» о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов в краткосрочной перспективе», — рассказал вице-премьер.

Мантуров добавил, что гибриды в России «гораздо перспективнее» электрокаров, особенно для россиян, живущих в небольших городах. Поддержка спроса на них точно появится в ближайшее время, уверен он.

4 сентября председатель совета директоров группы «Соллерс» Адиль Ширинов сообщил, что компания запустила серийную сборку туристических и междугородних автобусов SA9 и SA6 на своем заводе во Владивостоке. Объем производства составит до 1500 автобусов в год, уточнил Ширинов.

Гендиректор «Соллерса» Николай Соболев отметил, что на данный момент парк туристических и междугородних автобусов в России представили в основном импортными аналогами, поэтому в компании рассчитывают, что запуск нового производства позволит закрыть потребность российского рынка в автобусах.