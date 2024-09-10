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Мантуров анонсировал гибридные пикапы от «Соллерса»

Мантуров: в планах у «Соллерса» расширение модельного ряда гибридными пикапами
Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС
Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

Производитель автомобилей «Соллерс» в скором времени планирует включить в свой модельный ряд гибридные пикапы, сообщил газете «Ведомости» вице-премьер Денис Мантуров.

«Совсем недавно говорили с «Соллерсом» о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов в краткосрочной перспективе», — рассказал вице-премьер.

Мантуров добавил, что гибриды в России «гораздо перспективнее» электрокаров, особенно для россиян, живущих в небольших городах. Поддержка спроса на них точно появится в ближайшее время, уверен он.

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Бизнес
Денис Мантуров

4 сентября председатель совета директоров группы «Соллерс» Адиль Ширинов сообщил, что компания запустила серийную сборку туристических и междугородних автобусов SA9 и SA6 на своем заводе во Владивостоке. Объем производства составит до 1500 автобусов в год, уточнил Ширинов.

Гендиректор «Соллерса» Николай Соболев отметил, что на данный момент парк туристических и междугородних автобусов в России представили в основном импортными аналогами, поэтому в компании рассчитывают, что запуск нового производства позволит закрыть потребность российского рынка в автобусах.

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Денис Мантуров

первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
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