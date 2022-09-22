Правительство вернулось к идее ввести акциз на сладкие напитки

Власти планируют ввести акциз на сладкие напитки для борьбы с диабетом. Ранее Минсельхоз не одобрял налог, опасаясь снижения производства. После ухода с рынка напитков Coca-Cola и PepsiCo долю увеличивают отечественные марки

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Минфин заложил в доходы бюджета на 2023–2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (документ есть у РБК, подлинность подтвердили два источника, близкие к правительству).

Средства, полученные от акциза, планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом, указано в документе. РБК направил запрос в Минфин, а также в Союз производителей соков, воды и напитков.

Идея введения налога на сладкие напитки обсуждается уже несколько лет. В 2016 году Минфин уже предлагал ввести акциз на напитки с добавлением сахара или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 л. Эта инициатива содержалась в материалах к прошедшему в августе 2016 года совещанию у вице-премьера Игоря Шувалова о дополнительных доходах в бюджет на 2017–2019 годы. Тогда Минфин оценивал, что мера даст бюджету дополнительные доходы в размере 80 млрд руб.: 25 млрд руб. в 2017 году, а в 2018 и 2019 годах — 27 млрд и 28 млрд руб. соответственно.

Идею поддерживал Минздрав, объяснив это тем, что акциз на сладкие напитки — эффективное экономическое средство для снижения распространенности ожирения и заболеваемости диабетом.

Но правительство от введения акциза в 2016 году отказалось: власти посчитали, что мера может болезненно ударить по отечественным производителям в период кризиса, в то время как другие страны Евразийского экономического союза (в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) будут поставлять на российский рынок дешевые напитки в рамках Таможенного союза.

К идее вернулись в 2021 году: в июне стало известно, что правительство поручило проработать возможность введения акцизов на сладкие напитки и заинтересованным ведомствам. Инициатива включалась Минфином в проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

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В марте 2022 года после начала военной спецоперации на Украине крупнейшие производители сладкой газировки — Coca-Cola и PepsiCo — объявили о приостановке работы в России. Российские заводы, которые принадлежали боттлеру Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), в том же месяце перестали получать сироп, необходимый для производства фирменной газировки (они разливали, в частности, напитки под брендами Coca-Cola, Fanta и Sprite). Как только запасы сырья истощатся, Coca-Cola HBC прекратит продавать и производить эти напитки в России. Сама компания была переименована в Multon Partners и сосредоточилась на производстве и продаже местных брендов — «Добрый», соков Rich и «Моя семья».

Компания PepsiCo также прекратила производство и продажу в России своей популярной газировки Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda. Продажу другой своей продукции, включая молочную и продукцию для детей, PepsiCo продолжает.

В апреле 2022 года Минфин вновь вспомнил об инициативе с акцизом: как сообщал «Коммерсантъ», ведомство планировало обсудить введение акциза, в том числе с Coca-Cola HBC и PepsiCo. Минсельхоз тогда не одобрил идею, опасаясь, что это может привести к росту цен, снижению производства и потребления безалкогольных напитков.

После того как стало известно об уходе из России самых популярных брендов газировки, которые производили Coca-Cola и PepsiCo, в крупнейших российских торговых сетях выросла доля локальных брендов газировки, отмечали в исследовательской компании NielsenIQ. В июле 2022 года среди топ-25 марок, лидирующих по объему натуральных продаж, 25% были локальными, а в июле прошлого года их доля составляла всего 15,8%. На замену газировке, которую производили Coca-Cola и PepsiCo, приходит много аналогов напитков со вкусом колы, например «Черноголовка Кола», Funky Monkey, Cool Cola, кола из Белоруссии и других стран. На замену ушедшим с рынка популярным маркам PepsiCo запустила продажи напитков под брендами Evervess и Frustyle. Компания Multon (бывшая Coca-Cola HBC) начала предлагать новый напиток под брендом «Добрый cola».