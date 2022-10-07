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Цены в России выросли впервые за четыре месяца

В сентябре 2022 года потребительские цены в России символически выросли — на 0,05% — после трех месяцев дефляции, сообщил Росстат. К росту перешла стоимость продуктов питания (без овощей и фруктов) и непродовольственных товаров
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Росстат впервые после весны зафиксировал в России инфляцию в месячном выражении. В сентябре 2022 года потребительские цены выросли на 0,05% по сравнению с августом.

Все лето наблюдалась дефляция: цены снижались на 0,4–0,5% в месяц. Снижение цен в течение трех месяцев подряд было зафиксировано всего второй раз в российской истории (первый раз — в 2011 году). Нынешний дефляционный период стал компенсаторной реакцией на мартовский скачок цен на фоне резкого обесценения рубля, которое быстро сменилось его сильным укреплением.

В недельном выражении цены в стране повышаются две недели подряд, в том числе с 27 сентября по 3 октября инфляция составила 0,07%.

В годовом выражении цены оказались на 13,7% выше, чем в сентябре прошлого года (в августе 2022 года к августу 2021-го было 14,3%).

По данным Росстата, в сентябре к предыдущему месяцу подорожали продукты питания (без овощей и фруктов) — на 0,03%, а также непродовольственные товары (на 0,15%) и услуги (на 0,51%). В августе все эти категории дешевели по сравнению с июлем.

Базовая инфляция (с исключением «краткосрочных неравномерных изменений цен» — на плодоовощную продукцию, ряд алкогольных напитков, топлива и регулируемых тарифов) за сентябрь оценена Росстатом в 0,3% (в августе было нулевое изменение).

Овощи и фрукты в сентябре продолжили дешеветь: средняя стоимость лука снизилась на 27,5% к августу, моркови — на 18%, картофеля — на 15,4%, винограда — на 14,6%, капусты — на 11,9% и т.д. Однако огурцы (занимают более весомую позицию в потребительской корзине, чем другие овощи, — 0,56%) подорожали на 31,6%, апельсины — на 6,5%, бананы — на 5,4%. Средняя цена килограмма огурцов в России в августе составляла около 67 руб., то есть в сентябре их цена могла подскочить до 85–87 руб. (столько же они стоили в первой половине лета), следует из данных Росстата.

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Среди непродовольственных товаров заметно выросли цены на газовое моторное топливо (плюс 4,3% к августу, в предыдущем месяце было плюс 1,2%), ноутбуки, моноблоки, мониторы для настольного компьютера, электропылесосы, холодильники подорожали более чем на 1,1%.

Среди услуг зарубежного туризма более всего увеличились цены на поездки на отдых в ОАЭ и Египет — на 26,5 и 25,1% соответственно, отдельные страны Юго-Восточной и Южной Азии — на 17,7 и 12,5%. В то же время снизились цены на поездки на отдых в Турцию — на 8% и страны Закавказья — на 5,6%, сообщает Росстат.

Аналитики ждут, что темпы инфляции будут ускоряться к концу года. Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция в декабре 2022 года к декабрю прошлого года составит 12,4%. Вклад частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, может быть дезинфляционным, поскольку это решение может сократить потребительский спрос. Так, экономисты «Ренессанс Капитала» писали в конце сентября, что начало частичной мобилизации окажет сдерживающее влияние на потребительский спрос при усилении сберегательного поведения.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Инфляция потребительские цены Росстат продукты питания
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