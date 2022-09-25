Экономия и пессимизм привели покупателей одежды в продуктовые магазины

Традиционные распродажи в августе не помогли поддержать спрос на непродовольственные товары. Из-за неуверенности в завтрашнем дне и эмоционального фона потребители покупали меньше одежды и техники, зато чаще ходили за продуктами

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В августе российские потребители продолжали сокращать покупки одежды и обуви, а также бытовой техники и электроники, но зато нарастили объемы покупок в продуктовых магазинах. Такие данные содержатся в исследовании ресурса «Платформы ОФД» (учитывает данные 1,1 млн онлайн-касс в России), проведенного по просьбе РБК.

Продажи одежды и обуви заметно упали весной 2022 года: после ажиотажного спроса в начале года, в апреле и мае снижение покупок в штуках составляло 20-25% по сравнению с предыдущим годом, отмечают аналитики «Платформы ОФД». В последовавшие летние месяцы сегмент начал восстанавливаться: освободившиеся после ухода западных марок ниши начали занимать другие бренды. Но объем покупок все равно был ниже, чем годом ранее, хотя тратили на эти покупки потребители больше.

В июне объем продаж одежды в денежном выражении был на 18% ниже, чем годом ранее, а в натуральном количестве — на 22%, (абсолютные цифры в «Чек Индексе» не приводят). На покупку одежды потребители тратили в среднем около 5,5 тыс. руб. (средний чек был на 19% ниже, чем в июне 2021 года). В июле продажи продолжили восстанавливаться как в денежном, так и в натуральном выражении — год к году они были ниже на 12% и 19% соответственно. Размер средней покупки по России был на уровне 5,3 тыс. руб., что на 29% выше, чем в прошлом году.



В сегменте бытовой техники и электроники в летние месяцы 2022 года восстановления продаж, по данным «Платформы ОФД», напротив, не наблюдалось. Так, в июне в сравнении с этим же месяцем годом ранее объем продаж в денежном выражении был ниже на 11%, в натуральном выражении - на 15%. Размер средней покупки составил 10,6 тыс. руб. (на 1% ниже 2021-го). В июле продажи техники и электроники в денежном выражении упали на 18%, а покупатели приобрели на 15% меньше товаров. Средний чек покупки достиг 9,9 тыс. руб., на 11% ниже, чем в 2021 году.

Что происходило в месяц распродаж

В августе ретейлеры традиционно проводят распродажи, ожидая, что вернувшиеся из отпусков потребители будут тратить больше, готовясь к деловому сезону и началу учебного года. На восстановление спроса рассчитывали и игроки рынка, хотя оптимистично были настроены не все. Так, первый вице-президент Crocus Group (управляет ТЦ «Крокус Сити Молл» и сетью Vegas) Эмин Агаларов прогнозировал, что, за исключением детских товаров, эффект от распродаж для выручки арендаторов будет «сдержанным». По данным индекса Mall Index, который рассчитывает компания Focus Technologies, в первой половине августа посещаемость торговых центров Москвы оказалась на 11% ниже, чем в 2021 году. Кроме того, в этом году, ретейлеры предлагали меньшие скидки, чем обычно.

К августу объем продаж одежды и обуви в денежном выражении в целом по России были выше на 2%, чем в тот же период в 2021 году, но количество приобретенных товаров упало на 14%, следует из данных «Платформы ОФД». Средний чек покупки год к году вырос на 19% и составил 5,4 тыс. руб.

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В Москве чек в магазинах одежды и обуви традиционно выше, чем в среднем по российским регионам. Для сравнения, в августе этого года он составил 5,8 тыс. руб., что на 24% выше, чем годом ранее. На покупки одежды и обуви москвичи потратили больше, чем в прошлом году: объем продаж в денежном выражении вырос на 10%. Но в штуках московские потребители купили на 9% меньше товаров.

Меньше, чем годом ранее, покупатели приобрели в августе и бытовой техники и электроники, хотя по сравнению с июлем продажи шли чуть лучше. В целом объем продаж техники в денежном выражении в месяц распродаж снизился на 15%, а в натуральном выражении — на 12%. Средний чек покупки в августе 2022 года был на 11% меньше, чем в годом ранее, и составил чуть более 10 тыс. руб.

В январе-марте сегмент бытовой техники и электроники переживал также взрывной всплеск спроса. Люди «инвестировали» в дорогую бытовую технику и электронику, опасаясь роста цен, нестабильной ситуации с поставками и ухода иностранных производителей с российского рынка, сообщал ранее крупнейший продавец в этом сегменте «М.Видео-Эльдорадо». Темпы роста выручки у компании за первые три месяца года заметно ускорились: в первом квартале 2022 года этот показатель вырос на 28,1% — до 177,2 млрд руб. с НДС. Для сравнения, в четвертом квартале 2021 года, на который традиционно приходится высокий сезон продаж к новогодним праздникам, оборот ретейлера рос всего на 8,1%.

Однако уже в результатах компании за шесть месяцев 2022-го отразились падение спроса и экономия потребителей, прекращение поставок и уход части брендов: тогда оборот «М.Видео-Эльдорадо» вырос лишь на 1,5% — до 262,2 млрд руб. с НДС. В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» уточнили, в третьем квартале продажи восстанавливаются на фоне возмещения ассортимента и роста импортных операций. «Динамика в штуках и деньгах сопоставима, что говорит о том, что рынок растет за счет естественного спроса, не за счет инфляции», — уточняет представитель компании, не приводя абсолютных данных показателей продаж.

С чем связан пессимизм потребителей

На прошлой неделе, 16 сентября, Банк России отмечал в сообщении о снижении ключевой ставки, что потребительская активность, несмотря на некоторое восстановление, остается «сдержанной». Регулятор связывал это со снижением реальных доходов и склонности россиян к сбережению. «Последнее, в частности, объясняется не только общей экономической неопределенностью, но также и сократившимся предложением отдельных категорий товаров и услуг», — отметили эксперты ЦБ.

Что произошло с иностранными компаниями После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные производители потребительских товаров и ретейлеры объявили о приостановке работы в России или намерении вовсе покинуть российский рынок. Так, к примеру, решили поступить шведский мебельный ретейлер IKEA, одежный ретейлер H&M (бренды H&M, COS, &Other Stories), крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo, а также производители потребительской электроники Apple и Samsung.

На снижение продаж фэшн-сегмента влияет совокупность факторов, среди которых — не только экономия из-за снижения доходов, но и уход привычных брендов с российского рынка, пустующие площади в ТЦ, вызывающие снижение трафика, и уже ставшая привычной тенденция к осознанному потреблению, считает основатель компании Fashion Advisers Мария Герасименко. «Неблагоприятный эмоциональный фон выступает в этих условиях катализатором», — говорит эксперт.

Рынок моды очень зависим не только от доходов, «но и от настроения людей», напоминает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, в модном сегменте потребители легче переключаются между марками. Но более двух третей покупок одежды нацелены на обновление гардероба, а расходы на это «имеют наименьший приоритет среди других повседневных задач».

Что стали покупать больше

Исходя из данных «Платформы ОФД», сегмент, в котором потребители наращивают объем покупок, хоть и стараются покупать товары дешевле — это продуктовые магазины. Если в июне объем продаж продовольственного ретейла год к году в денежном выражении вырос на 6%, а в натуральном выражении — снизился на 6%. В июле в денежном выражении продажи показывали прирост на 8%, а в натуральном снижение на 4%. Размер средней покупки в июне составил 735 руб, а месяцем позже 751 руб.

В августе продажи у продуктовых магазинов в денежном выражении выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, а количество купленных товаров в штуках — на 5%. Средний чек по России на покупку продуктов составил 712 руб. и был на 1% ниже, чем в прошлом году.

«Лето, включая август, многие россияне провели на территории страны, в том числе путешествовали самостоятельно, отдыхали на даче. Вкупе со снижением трат на крупные покупки, это способствовало увеличению объема продаж в продовольственных категориях», — объясняют этот тренд аналитики «Платформы ОФД».

В сети «Верный» рассказали, что сопоставимые продажи магазинов в июле-августе по сравнению с предыдущим годом выросли примерно на 20% в денежном выражении и на 10% — в штуках. Торговая сеть «Лента» не отмечает роста количества товаров в чеке, но в денежном выражении продажи растут, сообщила директор по стратегии и трансформации ретейлера Анастасия Волохова. Представитель «Магнита» отметил, что после начала марта посещаемость магазинов показывала небольшое снижение, а продажи поддерживались в основном ростом среднего чека, но сейчас трафик в плюсе. В «Магните» добавили, что потребители чаще совершают покупки на фоне дефляции и более активного промо на полках.

Покупатели находятся «в режиме жесточайшей экономии», полагает гендиректор компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров: «потребители больше тратят на еду, посещают больше магазинов в поисках скидок и резко сократили траты на непродовольственные товары». Спрос продолжает смещаться в сторону более низкого ценового сегмента, и к сентябрю ретейлеры вернули и начали наращивать объем промо, добавляет Бурмистров. По мнению эксперта, на продажи продуктовых ретейлеров оказывают некоторое влияние и переток потребителей из ресторанов, а также эмоциональная составляющая — пищевая привычка «заедать» стрессовые ситуации.