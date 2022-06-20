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Война санкций ,  
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Россияне рассказали, какие товары закупали впрок из-за угрозы дефицита

Лишь 20% опрошенных запасались теми или иными товарами, хотя проведенное ранее исследование показало, что дефицита на фоне санкций опасалась значительно большая доля россиян
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Пятая часть россиян с марта по май запасалась теми или иными товарами, опасаясь их дефицита в будущем, свидетельствуют результаты исследования в рамках мониторинга аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Опрос проводился в мае, в нем участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних жителей 53 регионов России.

Опрошенные закупали:

  • крупу (12%);
  • макароны (10%);
  • бытовую химию (8%);
  • консервы (7%);
  • лекарства (7%);
  • средства личной гигиены (7%);
  • косметику и парфюмерию (3%);
  • табак (3%) и алкоголь (2%);
  • одежду и обувь (2%);
  • детские товары (2%).

При этом жители Москвы чаще других покупали косметику и парфюмерию (9%) и одежду и обувь (8%), а россияне 24–35 лет — товары для детей (6%). Женщины чаще, чем мужчины, приобретали впрок средства личной гигиены (9%) и бытовую химию (10%).

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Фото:Bruce Bennett / Getty Images

Проведенный в апреле опрос показал, что многие россияне опасались нехватки тех или иных пяти категорий: лекарств и медицинского оборудования (42%), продуктов питания (30%), запчастей для автомобилей (30%), смартфонов и компьютеров (27%) и материалов для строительства и ремонта (26%). «Однако по итогам текущего исследования выяснилось, что стратегией формирования запасов продуктов и товаров впрок руководствовался лишь каждый пятый россиянин, несмотря на возникшие опасения», — заметила исполнительный директор аналитического центра Людмила Спиридонова. Она объяснила расхождения зависимостью потребительского поведения человека от наличия свободных денег и желания использовать их на закупку разных товаров. Согласно мартовскому опросу, 66% респондентов выбрали противоположную стратегию — стали экономить и ограничивать себя.

Россияне начали опасаться дефицита тех или иных категорий товаров на фоне санкций, введенных против Москвы из-за военной операции на Украине. Начиная с конца февраля возникал ажиотажный спрос на гречку, сахар, гигиенические прокладки, парфюмерию, росли цены на бумагу.

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В Минпромторге в марте заверили, что дефицита в розничной торговле не ожидается, а по большинству социально значимых товаров сформированы долгосрочные запасы. Мартовский опрос ВЦИОМа показал, что каждый второй россиянин на фоне санкций столкнулся с нехваткой привычных товаров — чаще всего сахара (41%).

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
дефицит запасы соцопрос НАФИ

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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