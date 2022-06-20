Россияне рассказали, какие товары закупали впрок из-за угрозы дефицита

Лишь 20% опрошенных запасались теми или иными товарами, хотя проведенное ранее исследование показало, что дефицита на фоне санкций опасалась значительно большая доля россиян

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Пятая часть россиян с марта по май запасалась теми или иными товарами, опасаясь их дефицита в будущем, свидетельствуют результаты исследования в рамках мониторинга аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Опрос проводился в мае, в нем участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних жителей 53 регионов России.

Опрошенные закупали:

крупу (12%);

макароны (10%);

бытовую химию (8%);

консервы (7%);

лекарства (7%);

средства личной гигиены (7%);

косметику и парфюмерию (3%);

табак (3%) и алкоголь (2%);

одежду и обувь (2%);

детские товары (2%).

При этом жители Москвы чаще других покупали косметику и парфюмерию (9%) и одежду и обувь (8%), а россияне 24–35 лет — товары для детей (6%). Женщины чаще, чем мужчины, приобретали впрок средства личной гигиены (9%) и бытовую химию (10%).

Проведенный в апреле опрос показал, что многие россияне опасались нехватки тех или иных пяти категорий: лекарств и медицинского оборудования (42%), продуктов питания (30%), запчастей для автомобилей (30%), смартфонов и компьютеров (27%) и материалов для строительства и ремонта (26%). «Однако по итогам текущего исследования выяснилось, что стратегией формирования запасов продуктов и товаров впрок руководствовался лишь каждый пятый россиянин, несмотря на возникшие опасения», — заметила исполнительный директор аналитического центра Людмила Спиридонова. Она объяснила расхождения зависимостью потребительского поведения человека от наличия свободных денег и желания использовать их на закупку разных товаров. Согласно мартовскому опросу, 66% респондентов выбрали противоположную стратегию — стали экономить и ограничивать себя.

Россияне начали опасаться дефицита тех или иных категорий товаров на фоне санкций, введенных против Москвы из-за военной операции на Украине. Начиная с конца февраля возникал ажиотажный спрос на гречку, сахар, гигиенические прокладки, парфюмерию, росли цены на бумагу.

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В Минпромторге в марте заверили, что дефицита в розничной торговле не ожидается, а по большинству социально значимых товаров сформированы долгосрочные запасы. Мартовский опрос ВЦИОМа показал, что каждый второй россиянин на фоне санкций столкнулся с нехваткой привычных товаров — чаще всего сахара (41%).