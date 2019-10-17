Тиньков связал проблемы ICO Telegram с концом эры инвесторских пирамид

По словам основателя Тинькофф Банка, инвесторы теперь станут осмотрительнее и начнут вкладываться в проекты, которые «хоть в отдаленном будущем» принесут прибыль

Олег Тиньков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Проблемы с запуском Gram — криптовалюты от Telegram — означают, что «эра инвесторских пирамид» подходит к концу. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков.

«Крах [сети коворкингов] WeWork и Gram/Ton и проблемы Uber говорят о том, что мир еще не окончательно сошел с ума, и пирамидам Понци в бизнесе приходит конец! Инвесторы сейчас будут осмотрительные и фондировать только бизнесы, которые хоть в отдаленном будущем будут приносить прибыль», — написал Тиньков в описании к фотографии, на которой изображен основатель Telegram Павел Дуров.

«Фокус» инвесторов сместится с «пирамид» на показатели чистой прибыли и дивидендов, что означает завершение «эры шальных денег», пояснил Тиньков, отметив, что его, как и всех «настоящих предпринимателей», подобные тенденции радуют.

11 октября стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров Telegram, которые, предположительно, занимались первичным размещением токенов (ICO) Gram в США и за рубежом. Как следует из иска, SEC указала на непрозрачность бизнес-модели ICO, что можно расценивать как нарушение американских законов.