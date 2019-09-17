Сеть коворкингов WeWork отложила IPO из-за беспокойства инвесторов

Материнская компания коворкинговой сети WeWork (We Company) отложила первичное размещение акций (IPO) из-за обеспокоенности инвесторов по поводу ее корпоративного управления и реальной стоимости. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, 16 сентября компания планировала провести серию встреч с инвесторами в преддверии IPO, которое должно было состояться в начале октября 2019 года, но в последний момент отложила выход на биржу.

В январе 2019 года инвесторы оценили WeWork в $47 млрд, но в ходе подготовки к листингу компании пришлось снизить оценку до $15-20 млрд. Ранее Reuters сообщал, что We Company готовит IPO из расчета своей стоимости до $10-12 млрд.

Уточняется, что на переносе IPO настаивал инвестор компании SoftBank Group (Япония). «Мы с нетерпением ожидаем предстоящего IPO, которое планируем завершить к концу года», — говорится в заявлении WeWork.

Как пишет WSJ, инвесторы также обеспокоены увеличением убытков компании, которая в прошлом году потеряла $1,61 млрд, что почти соответствует ее доходу в $1,82 млрд. Беспокойство вызывает и чрезмерное влияние на политику компании основателя We Company Адама Нойманна. Так, We Company предусмотрела ряд изменений в управлении, введя в руководство независимого директора.