Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Контрабандисты, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, стали действовать более изощренно, рассказал глава Россельхознадзора. Для борьбы с ними он предложил конфисковать машины и товар, а водителям запрещать ввоз на пять лет

Фото: Россельхознадзор

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт (будет опубликовано в понедельник, 16 августа). По его словам, для этого необходимо ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это (нелегальные поставки — РБК) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт.

Запрет на поставки продуктов из стран ЕС и США в ответ на санкции Россия ввела в августе 2014 года. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты. Спустя год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года — на Украину. Запрет неоднократно продлевался и действует как минимум до конца 2020 года.

За последние годы те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, сложно, утверждает Данкверт. Но нарушители все-таки попадаются: с июля 2015 года Россельхознадзор выявил более 36 тыс. т санкционной продукции. Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки. Еще одна схема — перевозчик заезжает на территорию России якобы на заправку, но при досмотре оказывается, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой. Кроме того, существует ложный транзит, когда продукция, согласно документам, едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.