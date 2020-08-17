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Бизнес ,  
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Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Контрабандисты, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, стали действовать более изощренно, рассказал глава Россельхознадзора. Для борьбы с ними он предложил конфисковать машины и товар, а водителям запрещать ввоз на пять лет
Фото: Россельхознадзор
Фото: Россельхознадзор

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт (будет опубликовано в понедельник, 16 августа). По его словам, для этого необходимо ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это (нелегальные поставки — РБК) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт.

Запрет на поставки продуктов из стран ЕС и США в ответ на санкции Россия ввела в августе 2014 года. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты. Спустя год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года — на Украину. Запрет неоднократно продлевался и действует как минимум до конца 2020 года.

Россия за пять лет уничтожила свыше 36 тыс. т санкционных продуктов
Политика
Фото: пресс-служба Россельхознадзора / ТАСС

За последние годы те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, сложно, утверждает Данкверт. Но нарушители все-таки попадаются: с июля 2015 года Россельхознадзор выявил более 36 тыс. т санкционной продукции. Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки. Еще одна схема — перевозчик заезжает на территорию России якобы на заправку, но при досмотре оказывается, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой. Кроме того, существует ложный транзит, когда продукция, согласно документам, едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.

В других странах, по словам Данкверта, способ борьбы с нелегальными поставками один: если выявляется, что продукция ввезена незаконно, «конфискуется все, включая машины». В России такой практики пока нет: если задержанная машина перевозит продукты без документов, а прямых доказательств, что продукция санкционная, нет, вызвавший вопросы груз отправляют обратно в страну, откуда он прибыл.

Контрабандные сигареты из Белоруссии нашли в большинстве регионов России
Бизнес
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

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Водителям транспорта, в котором едет продукция без документов, следует на время запрещать въезд в Россию, считает глава Россельхознадзора. Сейчас российским законодательством это не предусмотрено. «Когда в Калининграде мы задерживаем автобусы с санкционными продуктами, их везет водитель — польский гражданин. Я в свое время писал в наш МИД. Думаете, так легко закрыть визу на въезд в Россию? Практически невозможно!», — указывает Данкверт. При этом в других странах этот опыт распространен — «без разговоров закроют въезд на пять лет», подчеркивает Данкверт. По его мнению, в соседних государствах, в частности, Белоруссии и Казахстане, было бы правильным создать информационные системы, с помощью которые можно будет «отслеживать такие случаи и пресекать их, чтобы эти нарушители не приезжали к нам».

Вопрос, по словам Данкверта, находится на контроле в правительстве. В конце июня вопрос о наказании для транспортных компаний, перевозящих «санкционку», обсуждался на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, рассказывал РБК участник встречи и подтверждал источник в правительстве. Его должны были проработать Минсельхоз, Россельхознадзор, Минтранс и Федеральная таможенная служба. Перевозчики, впрочем, отмечали, что «злого умысла» с их стороны нет: решение о провозе санкционного товара принимает, как правило, его получатель или таможенный брокер без участия перевозчика, говорила исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.

Автор: Елена Сухорукова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Россельхознадзор, Сергей Данкверт, санкционные продукты
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