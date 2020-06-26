Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Правительство продолжает искать способы исключить поставки в Россию санкционных продуктов. Ответственность могут ввести для транспортных компаний, которые привозят их преимущественно из Белоруссии

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи. Возможность введения ответственности для транспортных компаний при выявлении факта перевозки ими запрещенных к ввозу в Россию продуктов сейчас проработают, в частности, Минсельхоз, подведомственный ему Россельхознадзор, Минтранс и Федеральная таможенная служба (ФТС), подтвердил источник в правительстве.

Представитель Абрамченко подтвердила лишь факт проведения совещания, отказавшись от других комментариев. Так же ответила и пресс-служба Россельхознадзора. В Минтрансе от комментариев отказались. РБК направил запрос в Минсельхоз и ФТС.

Запрет на ввоз продуктов из ЕС, Канады, Австралии, Норвегии и других стран Россия ввела в августе 2014 года в ответ на их санкции из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Среди товаров, которые нельзя ввозить оттуда, — молочные продукты и сыры, некоторые виды мяса (говядина, свинина и птица), рыба и морепродукты, овощи и фрукты. Продэмбарго действует минимум до 31 декабря 2020 года.

Но российские власти неоднократно признавали, что, несмотря на запрет, попавшие под санкции продукты продолжают ввозить в Россию нелегальными способами. Перевалочной базой для поставок после введения продэмбарго стала Белоруссия, заявил экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев.