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Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Правительство продолжает искать способы исключить поставки в Россию санкционных продуктов. Ответственность могут ввести для транспортных компаний, которые привозят их преимущественно из Белоруссии
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи. Возможность введения ответственности для транспортных компаний при выявлении факта перевозки ими запрещенных к ввозу в Россию продуктов сейчас проработают, в частности, Минсельхоз, подведомственный ему Россельхознадзор, Минтранс и Федеральная таможенная служба (ФТС), подтвердил источник в правительстве.

Представитель Абрамченко подтвердила лишь факт проведения совещания, отказавшись от других комментариев. Так же ответила и пресс-служба Россельхознадзора. В Минтрансе от комментариев отказались. РБК направил запрос в Минсельхоз и ФТС.

Запрет на ввоз продуктов из ЕС, Канады, Австралии, Норвегии и других стран Россия ввела в августе 2014 года в ответ на их санкции из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Среди товаров, которые нельзя ввозить оттуда, — молочные продукты и сыры, некоторые виды мяса (говядина, свинина и птица), рыба и морепродукты, овощи и фрукты. Продэмбарго действует минимум до 31 декабря 2020 года.

Но российские власти неоднократно признавали, что, несмотря на запрет, попавшие под санкции продукты продолжают ввозить в Россию нелегальными способами. Перевалочной базой для поставок после введения продэмбарго стала Белоруссия, заявил экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Бизнес
Фото: Сергей Петров / ТАСС


С ноября 2015 года ФТС выявила и уничтожила более 21 тыс. т санкционных продуктов. Но товаров с нарушениями, в частности без необходимых документов, было выявлено значительно больше — 190 тыс. т, из них 160 тыс. т были возвращены в соседние страны, прежде всего в Белоруссию и Казахстан. Россельхознадзор только за одиннадцать месяцев 2019 года уничтожил более 7 тыс. т овощей, фруктов и другой растительной продукции, ввоз которой запрещен в рамках российского продэмбарго.

Санкционные продукты, напоминает участник последнего совещания у вице-премьера, попадают в Россию несколькими способами: их переупаковывают как продукцию не попавших под эмбарго стран, ввозят под прикрытием (товар либо прячут за упаковками другого, разрешенного, либо документы оформлены на легальные продукты), наконец, ввозится продукция неизвестного происхождения, то есть без сопроводительных документов. Если хозяина санкционных товаров найти не удается, привлечь к ответственности следует ее перевозчика, пояснил смысл инициативы собеседник РБК.

Транспортная компания отвечает за сохранность груза, который она перевозит, но не обязана отвечать за его состав, если речь не идет о нарушении Уголовного кодекса, например перевозке оружия или наркотиков, сообщил управляющий партнер консалтинговой компании «Инфра Проекты» Алексей Безбородов. Решение о провозе санкционного товара принимает, как правило, его получатель или таможенный брокер без участия перевозчика, указал исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина. Она напомнила, что транспортная компания несет ответственность, если доказан факт фальсификации документов или соучастия в провозе санкционного товара. Но если речь идет о добросовестной транспортной компании, задача которой доставить груз с необходимыми сопроводительными документами, то в чем здесь злой умысел перевозчика, за который нужно наказывать, непонятно, недоумевает Федоткина. По мнению СЭЛ, такая инициатива не позволит значительно снизить поставки санкционных товаров, поскольку недобросовестные участники найдут альтернативные способы. Более эффективным решением в союзе считают усиление пограничного контроля на въезде в Россию, который будет выявлять и разворачивать запрещенные грузы.

В ФТС оценили количество уничтоженных за пять лет санкционных продуктов
Общество

В 2017 году Роспотребнадзор уже предлагал ввести штрафы за перевозку, хранение и продажу санкционных товаров и даже разработал соответствующий законопроект. Но документ не был принят и ответственность за их хранение и перевозку сейчас не установлена, объясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. В Кодексе об административных правонарушениях есть лишь ст. 14.2, предполагающая штрафы за незаконную продажу запрещенных в России товаров или товаров, продажа которых ограничена законом. Де-факто единственное наказание для импортеров — изъятие и уничтожение санкционной продукции, если она обнаружена при ввозе, отметил Горбунов.

Почему вспомнили про поставки санкционки

Подумать, как перекрыть поток санкционных продуктов в Россию, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила еще весной: свои предложения Минсельхоз и Россельхознадзор должны были подготовить до 22 мая. Поводом стали подозрения, что в страну под видом белорусских могут ввозиться шампиньоны из Польши. Вопросом заинтересовались, после того как в Совет Федерации обратился гендиректор агрофирмы «Выборжец» и попросил ужесточить контроль за ввозом грибов на российско-белорусской границе: из Белоруссии стало поступать много дешевых шампиньонов по цене ниже себестоимости российского производства.

Минсельхоз предложил усилить контроль за поставками санкционных продуктов на всей территории Евразийского экономического союза (в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Например, предусмотреть меры дополнительного контроля за продукцией и возможности ограничения поставок, если у какой-то из стран возникнет недоверие к системе контроля другого государства, а также провести аудит действующей системы, сообщали «Ведомости».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: продэмбарго, антисанкции, Белоруссия, Виктория Абрамченко
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Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
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Минсельхоз поддержал допуск ГМО-продукции в Россию
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В ФТС оценили количество уничтоженных за пять лет санкционных продуктов
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