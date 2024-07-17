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Эксклюзив

Производитель водки «Царская» купил висковый завод в Буденновске

Группа Ladoga приобрела завод вискового дистиллята «Центр-Продукт» в Ставропольском крае. Ранее компания вела переговоры с Алкогольной сибирской группой, а также Тульским винокуренным заводом, но эти сделки так и не состоялись
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Производитель водки «Царская» и джина Barrister группа Ladoga приобрела завод по производству вискового дистиллята «Центр-Продукт» в Буденновске (Ставропольский край), сообщил РБК источник на алкогольном рынке. Входящее в группу ООО «Ладога-Юг» стало собственником калмыцкого ООО «Центр-Продукт», которому принадлежит буденновский завод, следует из данных СПАРК. В группе Ladoga подтвердили приобретение предприятия.

Чем известен завод

По данным СПАРК, калмыцкое ООО «Центр-Продукт» было зарегистрировано в 1999 году, завод в Буденновске — его территориально обособленное структурное подразделение. Ранее собственником этой компании был Вахит Мимбулатов, 50% ему принадлежали напрямую, еще столько же — через подконтрольное предпринимателю ООО «Сельхозагрогрупп». РБК направил запрос в «Сельхозагрогрупп».

Информации о «Центр-Продукте» в открытых источниках мало, официального сайта у него нет. Первоначально завод специализировался на изготовлении спирта, этот вид деятельности указан у «Центр-Продукта» в качестве основного до сих пор.

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Бизнес
Фото:Максим Фесенко / Shutterstock

В 2003 году руководители завода вместе с рядом высокопоставленных сотрудников местных правоохранительных органов были фигурантами уголовного дела о незаконном изготовлении спирта. По версии следствия, на предприятии, официально еще не запущенном, подпольно изготавливалось около 30 т спирта в сутки, реализуемого по демпинговым ценам. Для его производства использовалось зерно, которое правоохранители получали у местных фермеров в качестве взяток, в противном случае возбуждая против них уголовные дела «по надуманным предлогам».

После этого информация о «Центр-Продукте» стала появляться только в конце 2023-го — начале 2024 года. В частности, как сообщало издание «Новости Буденновска», завод, занимавшийся выпуском спирта с 2007 года, был перепрофилирован под производство вискового дистиллята. Директор предприятия Александр Филиппов отмечал, что изготовление выдержанного и невыдержанного дистиллята осуществляется в круглосуточном режиме по инновационной технологии, которую разработал и внедрил собственник завода Мимбулатов.

По данным СПАРК, выручка ООО «Центр-Продукт» в 2023 году составила 646,9 млн руб. против 980,6 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за год также снизилась — до 155,8 млн руб. (при 219,6 млн в 2022 году).

В 2023 году завод выпустил 745,5 тыс. дал дистиллятов из сырья, произведенного в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Карачаево-Черкесии, рассказали в Ladoga. Там также добавили, что лицензию на производство дистиллятов виски «Центр-Продукт» получил в марте 2021 года.

На какие активы еще претендовала Ladoga

Группа Ladoga — один из крупнейших в России производителей алкогольной продукции, в числе ее основных брендов — водка «Царская» и джин Barrister. Компания также выпускает ром, виски, ликеры и другие категории спиртного. Собственный завод компании включает шесть производственных линий общей мощностью 5,5 млн дал в год, на которых производится 400 товарных позиций.

Ladoga уже давно искала активы для покупки. В частности, президент группы Вениамин Грабар был в числе интересантов на покупку бизнеса Алкогольной сибирской группы (АСГ; водка «Хаски» и «Пять Озер») Андрея Стрельца. По данным источников РБК, Стрелец уже давно ищет покупателя на компанию, однако в самой АСГ опровергали полную продажу бизнеса, заявляя, что речь идет о поиске «дополнительного инвестора». В компании отмечали, что не рассматривают Ladoga в качестве соинвестора.

Производитель водки «Царская» выкупит один из крупнейших водочных заводов
Бизнес
Фото:Денис Вышинский / ТАСС

Затем стало известно, что Грабар договаривался о покупке Тульского винокуренного завода, выпускающего в том числе ром Oakheart и джин Bosford по контракту с Bacardi. Всего, по собственным данным, предприятие включает пять линий розлива общей мощностью 6 млн дал ликеро-водочных изделий в год. Однако, по словам двух источников РБК на алкогольном рынке, сделка так и не состоялась. Стороны не договорились об условиях, уточнил Shopper’s представитель завода.

Помимо покупки уже существующих производств Ladoga инвестирует и в строительство собственных. В июне этого года в рамках Петербургского экономического форума компания объявила о строительстве производственно-складского комплекса за 5 млрд руб. Его предполагается возвести на 12,5 га промзоны «Красносельская» в Санкт-Петербурге. Новое предприятие будет выпускать не менее 12 млн дал крепкого алкоголя ежегодно, за счет чего мощности Ladoga должны увеличиться более чем вдвое.

Что Ladoga планирует делать с новым заводом

Сумму сделки в Ladoga не раскрыли, но рассказали, что вложат 1 млрд руб. в модернизацию приобретенного предприятия. В частности, предполагается модернизировать емкостной парк, приобрести дубовые бочки американского, французского и кавказского дуба, а также увеличить мощности за счет расширения и обновления цеха дистилляции — установки дополнительных перегонных кубов. Кроме того, Ladoga намерена реконструировать и вспомогательные участки «Центр-Продукта» — цеха водоподготовки.

Национализированный завод виски и рома приостановит производство
Бизнес
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

В результате, по предварительным оценкам, мощность производства завода увеличится в полтора раза с нынешних 1 млн дал висковых дистиллятов в год, уточнили в Ladoga. Модернизация будет направлена в первую очередь на улучшение качества продукта, пообещали в компании. Там также отметили, что в перспективе рассматривают возможность изготовления других видов дистиллятов помимо висковых.

Использовать новый актив Ladoga собирается не только для собственных нужд, но и «для потребностей других участников рынка, планирующих производить свою алкогольную продукцию из российских дистиллятов». Кроме того, за счет приобретения Ladoga сможет существенно увеличить собственные объемы производства, а также контролировать качество выпускаемой продукции на всех этапах производства — «от поля до бутылки», заключили в компании.

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Мария Котова Мария Котова
Ladoga виски заводы Ставропольский край
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