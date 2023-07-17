Эксперты заметили рост числа поддельной электроники на маркетплейсах

Доля поддельных наушников и колонок на российских маркетплейсах за год выросла с 27 до 69%, а смарт-часов — с 35 до 63%, выяснили аналитики. Эксперт указала, что нечестные продавцы стали менее осторожны, подделок будет больше

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На российских маркетплейсах с прошлого июля почти вдвое выросло число подделок электроники компаний, покинувших российский рынок, следует из данных юридического агентства IQ Technology, пишет «Коммерсантъ».

Исследование затронуло 15 тыс. карточек продукции на Ozon, «Яндекс.Маркете», Wildberries, «СберМегаМаркете» и AliExpress. Доля контрафактных смартфонов в прошлом году составляла 12%, в этом — 31%, среди ноутбуков рост составил с 22 до 31%, наушников и колонок — с 27 до 69%, мелкой бытовой техники — с 15 до 34%, смарт-часов — с 35 до 63%, следует из данных агентства.

Чаще всего подделывают аппараты Apple, Samsung, Xiaomi и других известных брендов; их выполняют в стиле оригинала, но с другими размерами и операционными системами — похожие на продукцию Apple устройства получают вместо iOS операционную систему Android. При этом поддельный ноутбук распознать труднее, поскольку он отличается от оригинала прежде всего внутренними деталями — жесткий диск, процессор, оперативную память заменяют более дешевыми вариантами. В основном контрафактную технику производят в Китае, Пакистане и Индии.

Как считают в «F+ tech | Марвел», доля подделок аудиоэлектроники на российском рынке в первые пять месяцев этого года увеличилась с 10 до 25% год к году, причем «чаще всего это копии наушников и музыкальных колонок известных брендов — Apple, Marshall, JBL и других.

Источник газеты в одном из маркетплейсов заявил, что из-за поправок к закону о правах потребителей в 2018 году, куда добавили определение понятия товарных агрегаторов в интернете, площадки лишились возможности вмешиваться в описание товаров от пользователей. Таким образом, если маркетплейс «поменяет или уберет в описании товара слово «оригинал», отвечать за продукцию будет уже самостоятельно, чего делать никому не хочется».

Прежде сами правообладатели мониторили ситуацию и защищали свои бренды, борясь с контрафактом, напомнила гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. Но после начала Россией военной операции и введения международных санкций продавцы подделок стали вести себя менее осторожно: «раньше им следовало опасаться претензий от правообладателей — сейчас бояться нечего». По ее мнению, «с учетом тенденций» доля подделок будет только расти.

Wildberries не согласилась с оценкой IQ Technology, заверив в отслеживании всех транзакций в режиме реального времени и напомнив, что покупатель перед приобретением товара может ознакомиться с рейтингом товаров и продавцов. В Ozon заверили, что компания отслеживает контрафактную продукцию, в том числе с помощью нейросети. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что доля подделок на площадках не превышает 0,1%.

В прошлом июле в Минпромторге сообщили, что Wildberries становится каналом сбыта контрафактной продукции. «Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например Союза кожевников», — рассказал заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислав Заславский. Однако в Wildberries не согласились с такой оценкой: «На Wildberries давно отлажена модель работы с брендами, мы эффективно отсеиваем некачественную продукцию».