ВШЭ назвало число россиян, покупавших контрафакт в 2022 году

ВШЭ: 66% россиян уверены, что не покупали контрафакт в 2022 году

Треть россиян заявили о готовности приобретать контрафактные товары, следует из опроса ВШЭ. При этом чаще всего они покупают контрафакт не намерено, а в результате обмана со стороны продавцов

Фото: Rolex Dela Pena / EPA / ТАСС

Только 15% россиян намерено покупали поддельные товары в 2022 году, еще 19% подозревают, что приобретали подделки. Об этом говорят результаты опроса Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ под руководством первого проректора НИУ ВШЭ Вадима Радаева (есть в распоряжении РБК).

Только 66% респондентов с уверенностью могли сказать, что не приобретали контрафактные товары в прошлом году.

Покупатели контрафакта были разделены на две группы: те, кто покупал поддельные товары намерено, и те, кто был обманут со стороны продавцов (24% и 54% соответственно). Еще 22% отметили, что в каких-то случаях знали, а в каких-то не знали. «Таким образом, на российских рынках преобладает ненамеренная покупка подделок, связанная с обманом со стороны продавца», — отметили в ВШЭ.

При этом, согласно опросу, 34% россиян готовы покупать контрафакт. Это почти в два раза превышает уровень сознательных покупок поддельных товаров. При этом чуть менее половины респондентов (49%) не выразили такой готовности, а 11% сомневаются в отношении своих намерений покупать подделки (7% затруднились ответить).

Наиболее популярными контрафактными товарами среди россиян являются одежда и обувь — 40%. Меньше всего россияне покупают поддельные автозапчасти и программные обеспечения (2,1% и 3,5% соответственно). Также россияне покупают поддельные табачные изделия (22,5%) и продукты питания (21,9%).

Опрос проводился Исследовательской группой ЦИРКОН в октябре 2022 года по заказу НИУ ВШЭ. Для анализа были отобраны 2 тыс. анкет. Данные опроса репрезентируют взрослое население России (18 лет и старше) по таким параметрам, как пол, возраст, тип населенного пункта и география. Структура выборочной совокупности соответствует структуре населения Российской Федерации согласно официальной статистике Росстата. Погрешность выборочной совокупности не превышает 3,5%.

После того, как Россия начала военную операцию на Украине, а западные страны начали вводить против Москвы санкции, иностранные бренды стали покидать Россию. Среди них ритейлеры таких брендов, как Zara и H&M, автомобильные компании BMW и Mercedes, а также сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и KFC.

С конца февраля прошлого года российский рынок покинули около 150 иностранных компаний, сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров. Помимо этого западные страны ограничили импорт в страну ряда товаров, в том числе люксовой одежды и парфюмерии, продукции из железа, стали и других металлов.

Чтобы удовлетворить спрос потребителей, российские власти частично отменили ответственность за параллельный импорт, то есть за ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя, который ранее был под запретом. Решение касается продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России. Список товаров, разрешенных к параллельному импорту, ведет Минпромторг.