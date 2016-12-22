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Россия будет экспортировать газ через Украину по «европейскому» контракту
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Россия будет экспортировать газ через Украину по «европейскому» контракту
Бизнес, 20:45
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Россия будет экспортировать газ через Украину по «европейскому» контракту
На трехсторонних переговорах о новом газовом контракте Россия и Украина признали, что странам нужен новый, «европейский» тип контракта. В том числе газ будет транспортировать не «Нафтогаз», а независимый газотранспортный оператор
Фото: РИА Новости

Во вторник, 17 июля, представители России, Украины и ЕК провели первую встречу в рамках трехсторонних переговоров об условиях нового транзитного контракта на поставку российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Текущий контракт истекает уже в следующем году.

В ходе переговоров Россия и Украина признали необходимость нового типа контрактов, которые будут соответствовать законам ЕС, рассказал журналистам вице-президент Еврокомиссии​ Марош Шефчович (цитата по «Интерфаксу»). Это означает, что Украина должна изменить законодательство и принять новый тарифный кодекс в соответствии с европейскими нормами, должен быть создан газотранспортный оператор, на действующие мощности компания-оператор должна проводить аукционы, объясняет заместитель гендиректора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Европейское законодательство имплементируется в законодательство Украины. Это тоже накладывает отпечаток на будущие отношения с 2020 года», — сказал журналистам министр энергетики Александр Новак. По словам Шефчовича, новый контракт на поставку газа будет выполняться новым независимым оператором украинской газотранспортной системы. «Нафтогаз» в настоящее время готовится к процедуре разделения (транспортная инфраструктура будет передана под управление независимому оператору). «Мы также должны понять, как новый независимый оператор газотранспортной системы Украины буде​т выполнять свои обязательства», — добавил он. Замглавы Еврокомиссии подчеркнул, что участникам трехсторонних консультаций еще предстоит разобраться, «как применение энергетических норм Европейского союза, которые сейчас интегрируются в украинское законодательство, скажется на реализации будущего транзитного контракта» (цитаты по ТАСС).

Теоретически формирование тарифов на прокачку по европейским правилам может сделать этот вопрос менее дискуссионным (Украина недавно подала новый иск к «Газпрому», требуя повысить тарифы на прокачку в 2018–2019 годах. — РБК), но главный вопрос — в правоприменении, которое, в свою очередь, зависит от политической ситуации на Украине, говорит Гривач. По его словам, условия действующего контракта были вполне прозрачными, но это не спасло «Газпром» и «Нафтогаз» от взаимных претензий.

Украина в ходе переговоров будет пытаться как минимум сохранить тот объем платежей, которые сейчас получает от транзита российского газа, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В прошлом году транзит через Украину составил 93 млрд куб. м, напоминает Гривач. «Нафтогаз» хотел бы увеличить этот объем до 141 млрд куб. м в год, взамен снизив тарифы на прокачку на 20% от текущего уровня. Это возможно в том случае, если Россия перестанет блокировать экспортные поставки частных российских компаний и компаний из Средней Азии, объяснил «Нафтогаз». В ближайшие пять-десять лет загрузка украинской ГТС вырастет без таких усилий с российской стороны, следует из слов Александра Новака. Потребление газа в Европе будет расти, по предварительным оценкам, так что за этот период экспорт газа может вырасти на 17–25 млрд куб. м, объяснил министр.

Главное условие России — урегулирование спора в Стокгольмском арбитраже, его накануне озвучил президент Путин, напомнил Новак. «Нафтогаз» и «Газпром» подали встречные иски в Стокгольмский арбитраж в 2014 году, в декабре 2017-го и в феврале 2018 года суд вынес решения, согласно которым «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» $2,6 млрд. «Нафтогаз» уже приступил к арестам активов «Газпрома» в Европе, но «Газпром» добился приостановки этого процесса в суде шведского округа Свеа.

Путин назвал условие для продления транзита газа через Украину
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На переговорах 17 июля Новак поднял вопрос о мировом соглашении между «Газпромом» и «Нафтогазом», но никакого решения принято не было, рассказал он журналистам. Министр также поставил вопрос о прекращении попыток Киева взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд до окончательного разрешения спора. «Позиция России абсолютно логична: подписать новый долгосрочный контракт, не урегулировав претензии по действующему, вряд ли возможно», — заключает Гривач. Встреча 17 июля была «организационной», основные консультации «эксперты высокого уровня» проведут осенью, обсуждения по существу начнутся в октябре, рассказал Шефчович (цитата по «Интерфаксу»).

Автор: Алина Фадеева.
Теги: «Нафтогаз» , «Газпром»
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