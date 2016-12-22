«Нафтогаз» сообщил о возобновлении ареста активов «Газпрома» в Швейцарии

Украинская компания заявила, что успешно обжаловала решение местных властей о снятии ареста с ценных бумаг Nord Stream и Nord Stream 2

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Высший суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, говорится в сообщении украинского «Нафтогаза», поступившем в РБК.

В украинской компании заявили, что она оспорила решение местной инстанции по взысканию долгов, которая распорядилась снять арест с активов. Арест, пояснили в «Нафтогазе», был снят из-за того, что Nord Stream и Nord Stream 2 заявили властям, что ценные бумаги находятся за пределами кантона, а потому не подпадают под их юрисдикцию, говорится в сообщении.

«Если бы исполнение решения инстанции по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, у «Газпрома» снова появилось бы право распоряжаться акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы они были под юрисдикцией инстанции по взысканию долгов кантона Цуг», — пояснили в украинской компании.

Арест ценных бумаг будет действовать, пока идет рассмотрение апелляции «Нафтогаза» на решение по спору о транзите газа.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

В конце февраля арбитраж Торговой палаты Стокгольма постановил, что российская компания должна выплатить украинской $4,63 млрд (но с учетом задолженности «Нафтогаза» за поставленный газ всего «Газпром» обязан выплатить $2,1 млрд). Российская сторона подала апелляцию на решение арбитража в конце марта, заявив о процессуальных нарушениях при рассмотрении дела.

В начале июня в Швейцарии, Голландии и Великобритании были арестованы активы «Газпрома». Но «Газпром» в середине месяца смог добиться в суде приостановки исполнения решения арбитража. Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) постановил, в частности, что оснований для ареста активов российской компании за рубежом недостаточно.