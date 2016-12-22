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Еврокомиссия предложила осенью встречу по транзиту газа через Украину
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Еврокомиссия предложила осенью встречу по транзиту газа через Украину
Политика, 17:25
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Еврокомиссия предложила осенью встречу по транзиту газа через Украину

В Еврокомиссии (ЕК) предложили провести встречу по транзиту газа через Украину в трехстороннем формате в октябре текущего года, предварительно в сентябре обсудив эту проблему на уровне экспертов. Об этом заявил зампредседателя ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович, передает ТАСС.

Он отметил, что чем быстрее будет найдено решение по газовой проблеме, возникшей между Москвой и Киевом, тем лучше будет для энергорынка. «У нас очень амбициозный план, многое будет зависеть от того, насколько конструктивными будут отношения на этих переговорах», — сказал Шефчович.

«Я считаю важным для этих переговоров, чтобы они были успешными, разговор о существенных объемах, которые гарантируют коммерчески жизнеспособные транзитные операции через Украину после 2019 года», — подчеркнул Шефчович.

Накануне президент Владимир Путин на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что условием для сохранения транзита газа в Европу через Украину будет урегулирование вопроса с «Нафтогазом» и «Газпромом». В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга украинской компании «Газпром» обязали выплатить $2,6 млрд. После этого «Нафтогаз» в суде ходатайствовал об аресте активов российской компании в Британии, Нидерландах и Швеции. «Газпром» обжаловал арест и добился приостановки решения Стокгольмского арбитража.

В Берлине 17 июля проходит встреча России, Украины и ЕС по газу.

Теги: Еврокомиссия , Россия и Украина , транзит газа
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