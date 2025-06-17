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Основатель АФК «Система» заявил о планах забрать вслед за гжелью хохлому

«Придет время — и хохлому заберем», — заявил основатель АФК «Система», уже контролирующей производителя гжельского фарфора. Однако это пока дело будущего, для превращения «хохломы» в настоящий бизнес необходимы крупные инвестиции
АФК «Система» AFKS ₽14,9 +1,34% Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Вслед за производителем гжельского фарфора АФК «Система» планировала приобрести и фабрику, выпускающую товары, расписанные под хохлому. Об этом рассказал в интервью журналу «Евразимут» основатель корпорации Владимир Евтушенков.

«Идея такая была. Я хохлому хотел забрать, и не только хохлому, но и Гусь-Хрустальный, и Жостово. Но это все необходимо финансировать... Нужны кардинальные изменения — и в продукции, и в технологиях. Потому что сегодняшнее поколение требует совершенно другого — других орнаментов, другого качества, другого дизайна и так далее», — объяснил миллиардер (Forbes оценивает состояние Евтушенкова в $1,7 млрд).

Производство «хохломы» в его нынешнем виде, по словам бизнесмена, существует исключительно за счет субсидий от государства, и в случае прекращения финансирования «работать не смогут и должны будут распустить людей». А для того, чтобы «начать что-то делать», нужно не только купить современное оборудование и создать современное дизайн-бюро, но и переобучить работников, найдя людей, для которых эта работа будет смыслом
жизни.

«Люди живут там, еле сводя концы с концами, прибыли никакой нет. Взять все это на свои плечи — тяжелая задача. Поэтому я пока это дело приостановил», — объяснил Евтушенков.

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По словам предпринимателя, в покупке производителя гжельского фарфора (АФК «Система» на паях со Сбербанком вошла в капитал УК «Гжель» в 2019 году, а в 2025-м стала единственным владельцем компании) не было никакого бизнеса, а лишь «душевный порыв».

«Я заехал туда случайно, меня пригласил прежний владелец. Был октябрь месяц. И вы представляете, вижу, что работницы завода сидят в фуфайках и разрисовывают эти чашки в таких перчатках с отрезанными пальцами. Я спрашиваю: «А почему у вас так холодно?» «Мы топим дровами», — отвечают. Я спрашиваю: «А газ-то у вас есть? Тут же от Москвы 25 километров». Они говорят: «Есть, проходит здесь, но на него нет денег. Поэтому печки. А печкам уже по 40 лет, понимаете?» Так они меня разжалобили», — рассказал Евтушенков.

За прошедшие годы «Система» вложила в производство гжельской посуды «миллиардов пять, может быть, семь», но, по словам миллиардера, «пока это все же не бизнес». В том числе из-за дороговизны продукции и высокой конкуренции с производителями похожих товаров из Турции и Китая.

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«Нам нужно сейчас отработать соотношение цена–качество, сделать так, чтобы наша посуда стала доступна, а этого можно добиться только за счет объемов, за счет современного оборудования, за счет новых технологий, за счет лучшего дизайна и так далее. И такая работа идет. Это как беременная женщина, она за месяц не родит. Все требует времени», — рассказал Евтушенков.

Однако от идеи «забрать» когда-нибудь и «хохлому» бизнесмен не отказался. Просто сейчас он больше увлечен другими, более перспективными проектами, но в будущем намерен вернуться и к этой идее.

«Инвестировать в новые проекты можно, но это проблема, особенно сегодня. Поэтому придет время — и хохлому заберем, но сегодня время еще не пришло», — пояснил он.

Хохломская роспись зародилась на севере Нижегородской губернии и до сих пор остается промыслом сел Ковернинского района (главное из которых Хохлома), города Семенов и его окрестностей. Сегодня здесь располагаются фабрики «Хохломской художник» и «Хохломская роспись», живут и работают токари и художники.

Эстетика хохломской росписи отсылала к парадной посуде из драгоценных металлов (серебро и золото), украшавшей княжеские и боярские застолья в Древней Руси. При этом технология создания хохломы дает возможность получить золотой цвет без использования драгоценных металлов. Вырезанный или выточенный из дерева предмет — «белье» — обрабатывают вапом (смесью на основе глины; этот процесс называется «вапление») или масляным грунтом, покрывают вареным льняным маслом (олифой) и натирают оловянным или алюминиевым порошком («лужение»). Роспись делают масляными красками с натуральными пигментами — черной сажей, красной киноварью, оранжевой охрой, желтым кроном, а затем еще раз покрывают олифой или синтетическим лаком в четыре-пять слоев. Готовое изделие закаливается несколько часов в печи при температуре 120°C. В процессе закалки лак желтеет и серебристый слой олова или алюминия становится золотым.

Исследователи полагают, что образы и мотивы хохломы восходят также к визуальной культуре христианства — орнаментам фресок, оформлению икон и окладов, иллюстрациям старообрядческих рукописных книг. Помимо природных мотивов — трав, цветов, листьев, ягод и разнообразных птиц, — в росписи активно используются исторические или сказочные сюжеты. Так, в работах художников 1920–1930-х годов наряду с «травкой» и «кудриной» появляются красные звезды, серп и молот.

В 2023 году фабрика «Хохломская роспись» перешла в собственность Нижегородской области — акции компании передала региону Элада Нагорная, жена бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, который отбывает наказание по обвинению во взятке.

«Хохломская роспись» — гораздо шире, чем производство, пусть даже уникальных изделий, гораздо шире, чем бизнес-актив. Это масштабный проект в сфере народного искусства, культурную значимость которого для региона и в целом для России трудно переоценить. Поэтому я приняла решение пожертвовать свои акции ЗАО «Хохломская роспись» в пользу Нижегородской области», — объяснила тогда Нагорная свое решение.

В феврале 2025 года власти Нижегородской области запустили первый Всероссийский конкурс современного искусства и дизайна «Хохлома», среди победителей которого распределят призовой фонд в 3 млн.

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Владимир Евтушенков Хохлома гжель народные художественные промыслы
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