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Бизнес ,  
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Сбербанк стал совладельцем производителя гжельского фарфора
Сбербанк приобрел 37,5% в управляющей компании «Гжель», которая владеет заводом по производству керамики с этим видом народной росписи
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Входящее в группу Сбербанка ООО «Сбербанк Инвестиции» в декабре 2019 года стало собственником 37,5% ООО «Управляющая компания «Гжель», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Приобретение доли подтвердил РБК через пресс-службу заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов. Цели и условия покупки в Сбербанке не раскрывают. Гендиректор и совладелец управляющей компании «Гжель» Александр Кочеров отказался комментировать сделку до выхода официального сообщения.

ООО «Управляющая компания «Гжель» принадлежат зарегистрированные в Раменском районе Подмосковья 95% ООО «Объединение Гжель» и 100% ООО «Гжель — Художественные мастерские». Кочеров владеет 25% управляющей компании и 5% объединения «Гжель».

Достояние Турыгино

Гжель — сине-белая роспись, которая производится на керамике кобальтом. Настоящей гжелью могут называться только изделия, изготовленные в одноименном регионе, сейчас это деревня Турыгино в Раменском районе Подмосковья.

В Турыгино работает несколько фарфоровых заводов, гжель также изготавливают в домашних условиях.

Сделка со Сбербанком была денежной, уверяет источник, близкий к одной из сторон. По его словам, завод «Объединение Гжель» в последние годы находился в стадии банкротства. «Банкротство фактически завершено, и сейчас потребовался следующий этап — развитие, инвестиции», — отметил источник.

Сейчас УК «Гжель» и Сбербанк разрабатывают план развития завода, сообщил источник РБК. План намерены подготовить к февралю-марту, он определит показатели, каких нужно достигнуть, и необходимый объем инвестиций.

Александр Кочеров известен как сооснователь обувной компании «Эконика». В 2008 году он получил завод за долги, провел банкротство компании и начал развивать производство. В 2009 году долг объединения «Гжель», как писал журнал Inc., составлял 425 млн руб. (примерно $14 млн). Предприятие было «глубоко убыточным»: в штате числились около 500 человек, а реально работали едва ли десять.

Новый собственник, в частности, начал внедрять в классическую роспись новые мотивы: например, в 2017 году завод выпустил партию фарфоровых фигурок Ждуна.

Дочерняя компания Сбербанка купила в управляющей компании долю у Кочерова (она снизилась до 25%) и АО «Союз», у которого осталось 37,5%.

Совладельцем управляющей компании «Союз» стал в октябре 2019 года, получив 60%. Это АО зарегистрировано в 2018 году, его собственник и гендиректор, по информации ЕГРЮЛ, Дмитрий Левин. В «Союзе», по данным СПАРК, на конец 2018 года работал один человек. «Союз» — это портфельный инвестор, который помог привлечь Сбербанк, утверждает источник РБК. Связаться с Левиным не удалось.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Сбербанк, гжель
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