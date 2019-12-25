Сбербанк стал совладельцем производителя гжельского фарфора

Сбербанк приобрел 37,5% в управляющей компании «Гжель», которая владеет заводом по производству керамики с этим видом народной росписи

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Входящее в группу Сбербанка ООО «Сбербанк Инвестиции» в декабре 2019 года стало собственником 37,5% ООО «Управляющая компания «Гжель», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Приобретение доли подтвердил РБК через пресс-службу заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов. Цели и условия покупки в Сбербанке не раскрывают. Гендиректор и совладелец управляющей компании «Гжель» Александр Кочеров отказался комментировать сделку до выхода официального сообщения.

ООО «Управляющая компания «Гжель» принадлежат зарегистрированные в Раменском районе Подмосковья 95% ООО «Объединение Гжель» и 100% ООО «Гжель — Художественные мастерские». Кочеров владеет 25% управляющей компании и 5% объединения «Гжель».

Достояние Турыгино Гжель — сине-белая роспись, которая производится на керамике кобальтом. Настоящей гжелью могут называться только изделия, изготовленные в одноименном регионе, сейчас это деревня Турыгино в Раменском районе Подмосковья. В Турыгино работает несколько фарфоровых заводов, гжель также изготавливают в домашних условиях.

Сделка со Сбербанком была денежной, уверяет источник, близкий к одной из сторон. По его словам, завод «Объединение Гжель» в последние годы находился в стадии банкротства. «Банкротство фактически завершено, и сейчас потребовался следующий этап — развитие, инвестиции», — отметил источник.

Сейчас УК «Гжель» и Сбербанк разрабатывают план развития завода, сообщил источник РБК. План намерены подготовить к февралю-марту, он определит показатели, каких нужно достигнуть, и необходимый объем инвестиций.