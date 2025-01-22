Сбербанк вышел из капитала производителя гжельского фарфора

«Сбербанк инвестиции» и АФК «Система» стали совладельцами УК «Гжель» в декабре 2019 года, им принадлежало по 50%. Теперь АФК является единственным владельцем актива

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Сбербанк Инвестиции» сократила до нуля свою долю в капитале производителя изделий из фарфора с ручной художественной росписью УК «Гжель», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕРЮЛ.

В Сбербанке сообщили агентству, что решение о выходе из актива было принято, «чтобы управляющая команда могла сфокусироваться на задачах операционного управления, а Сбер — на инвестициях и поддержке новых инициатив».

В АФК «Система» подтвердили РБК, что стали единственным владельцем актива.

«Сбербанк инвестиции» и АФК «Система» стали совладельцами УК «Гжель» в декабре 2019 года. До выхода «Сбера» из актива ему принадлежало 50% компании, столько же — структурам АФК «Система», ООО «ГК «Народные художественные промыслы» и ООО «Система телеком активы».

В АФК сообщили, что за пять лет партнерства предприятие реконструировали, производство модернизировали, была запущена собственная розничная сеть. Развитие промысла Гжели в корпорации связали с созданием кластера промышленного туризма, растущим спросом на продукцию и продвижением за рубежом, в том числе в Китае.

Принадлежащий УК «Гжель» завод по производству фарфоровых изделий был основан в 1818 году и находится в деревне Турыгино Раменского района Московской области. Ассортимент насчитывает более 700 видов изделий, сообщается на сайте компании.