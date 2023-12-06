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Политика ,  
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Жена экс-мэра Нижнего Новгорода передала производство хохломы властям

Жена осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода передала предприятие властям
Жена отбывающего срок за взятки экс-мэра Нижнего Новгорода Элада Нагорная передала в собственность области АО «Хохломская роспись». Курировать работу предприятия будет министр туризма и промыслов региона

Жена бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, который отбывает наказание по обвинению во взятке, Элада Нагорная передала в собственность региона предприятие «Хохломская роспись», сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Элада Нагорная пожертвовала региону свои акции. Она многое сделала для предприятия, я благодарен ей за эту работу и принятое решение. Знаю, что Элада Львовна искренне заинтересована в сохранении и развитии «Хохломской росписи». Государственная поддержка позволит сосредоточиться на творческой составляющей в работе, даст возможность запускать новые проекты», — написал он в телеграм-канале.

Курировать работу предприятия будет министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. По словам Никитина, задача властей как учредителя — «сохранить коллектив предприятия и привлечь молодых специалистов, обеспечить преемственность». «Для этого есть необходимые меры поддержки НХП (народного художественного промысла. — РБК)», — добавил губернатор.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области, Нагорная обратилась с письмом о намерении пожертвовать акции предприятия, после чего по поручению губернатора была проведена процедура передачи активов в собственность региона.

«Я прекрасно понимаю, что «Хохломская роспись» — гораздо шире, чем производство, пусть даже уникальных изделий, гораздо шире, чем бизнес-актив. Это масштабный проект в сфере народного искусства, культурную значимость которого для региона и в целом для России трудно переоценить. Поэтому я приняла решение пожертвовать свои акции ЗАО «Хохломская роспись» в пользу Нижегородской области», — приводятся в публикации пресс-службы слова Нагорной.

У экс-мэра Нижнего Новгорода и его партнеров изъяли 1,5 млрд руб.
Общество
Олег Сорокин

«Хохломская роспись» ведет свою историю с 1916 года, когда в Семенове Нижегородской области открылась Школа художественной обработки дерева. Отмечается, что предприятие было приватизировано в 1992 году. На сегодняшний день в его состав входят производственные цеха и два музейных комплекса.

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Олег Сорокин занимал пост мэра Нижнего Новгорода в 2010–2015 годах, в 2016–2018 годах был зампредом заксобрания Нижегородской области. Его задержали в 2017 году по подозрению во взятке. В марте 2019 года экс-мэра приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2013 году по поручению Сорокина его знакомый Мансур Садеков пытался подкупить за $1 млн руководство ЗАО «Вектрон», чтобы оно не оспаривало победу «Инградстроя» в аукционе по продаже 453 га под застройку. Кроме того, экс-мэра признали виновным в соучастии в похищении в 2004 году Александра Новоселова — охранника бывшего вице-спикера заксобрания региона Михаила Дикина. Новоселова вывезли в лес и добивались показаний о заказчиках покушения на Сорокина.

В августе по иску Генпрокуратуры у экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и аффилированных с ним лиц изъяли ₽1,5 млрд, их обратили в доход государства. Отмечалось, что эти средства — прибыль «Инградстроя», которым Сорокин, по версии суда, управлял через доверенных лиц, от возведенных в период с 2014 по 2022 год домов.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Нижний Новгород Нижегородская область Олег Сорокин Элада Нагорная Глеб Никитин "Хохломская роспись"

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