Минпромторг объяснил решение оспорить права X5 на российскую «дочку»

При приостановке прав голландской компании над российской «дочкой» российские граждане и резиденты из числа владельцев X5 впоследствии получат доли напрямую в «Икс 5»

Виктор Евтухов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минпромторг попросил арбитраж о приостановке прав нидерландской компании X5 Retail Group N.V. на ее российскую дочернюю компанию ООО «Корпоративный центр Икс 5» в связи с тем, что последняя была включена в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), объяснил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в комментарии РБК.

Он пояснил, что X5 является прямым участником российской «дочки» с долей более 50% уставного капитала, что «создает риски причинения вреда российскому подразделению «Икс 5», России и ее гражданам».

«Икс 5» управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Красный Яр», «Слата», развивает онлайн-продажи через сервисы экспресс-доставки Vprok.ru, 5Post, «Много Лосося». Компания занимает 13,2% рынка продуктовых ретейлеров в стране, у нее 22 682 магазина, и она является работодателем более чем 358 тыс. человек, уточнил Евтухов.

«В этой связи Минпромторг России подал в Арбитражный суд заявление о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании. В случае приостановления корпоративных прав принадлежащие Х5 Retail Group N.V. доли в уставном капитале «Икс 5» должны перейти к самой «Икс 5». Впоследствии российские граждане и резиденты обязаны будут вступить в прямое владение долями», — говорится в сообщении ведомства.

29 марта X5 заявила, что Минпромторг уведомил ее о подаче заявления в Арбитражный суд Московской области о приостановке прав на российскую «дочку». Компания также сообщила о некоторых изменениях в ее структуре, в частности, о выходе из состава правления X5 Retail Group N.V. генерального директора Игоря Шехтермана и президента Екатерины Лобачевой.

Летом прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий переход компаний из перечня ЭЗО в российскую юрисдикцию из других стран. В марте этого года правительство утвердило перечень из шести экономически значимых организаций. Это X5, «Акрон Групп», «ЮНС-Холдинг» (бенефициар «АльфаСтрахования»), «АБ Холдинг» (владеет Альфа-банком), «Городской супермаркет», управляющий гипермаркетами «Азбука вкуса», а также угледобывающая компания «Разрез Аршановский».