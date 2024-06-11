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Война санкций ,  
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Суд запретил называть Усманова владельцем виллы в Германии

Сюжет
Война санкций
Суд будет накладывать штраф в размере до €250 тыс. за каждый случай нарушения запрета. Адвокаты Усманова подали жалобу на немецкую газету из-за статьи 2017 года, в которой было написано, что бизнесмен владел виллой в Баварии
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Земельный суд Гамбурга запретил газете Tegernseer Stimme распространять утверждение, что основатель USM Алишер Усманов владеет виллой в Баварии, об этом говорится в постановлении суда от 10 июня (есть у РБК). Это также подтвердил РБК представитель предпринимателя.

За каждый случай нарушения запрета суд будет накладывать штраф в размере до €250 тыс. В случае невозможности взыскания такого штрафа — ответчику будет грозить административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения и до двух лет в совокупности.

Адвокаты Усманова подали в суд на газету из-за статьи 2017 года, в которой утверждалось, что предприниматель «по слухам, около года владел огромной виллой» на озере Тегернзее.

Адвокат Усманова по медиаправу Йоахим Штайнхефель заявил РБК, что санкции ЕС против Усманова основываются на публикациях в СМИ, некоторые из которых запрещены судами, а также твитах, удаленных после писем с предупреждениями, и роликах на YouTube, которые суды признают юридически неприемлемыми.

«Ложное утверждение о владении недвижимостью также неоднократно использовалось для их обоснования. И снова немецкий суд четко и недвусмысленно запретил такое необоснованное обвинение», — утверждает адвокат предпринимателя.

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Бизнес
Алишер Усманов

Состояние Усманова составляет $13,4 млрд, он занимает девятое место среди самых состоятельных российских предпринимателей, по подсчетам Forbes. Он основатель холдинга USM, куда входят «Металлоинвест», «МегаФон» и «Удоканская медь».

Усманов попал под санкции Евросоюза и США в 2022 году. Впоследствии он стал объектом расследования по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Германии после того, как СМИ сообщили, что он тайно владел недвижимостью в стране, рассказал представитель бизнесмена. Адвокаты Усманова отвергают обвинения и утверждают, что недвижимость принадлежит безотзывным дискреционным трастам, в которых Усманов даже не является бенефициаром, — они управляются независимыми доверительными управляющими.

В ноябре 2022 года Spiegel писал, что сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) пришли с обысками в филиалы швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования дела в отношении Усманова. Сотрудники BKA собрали почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег, которые, как они утверждали, имеют отношение к операциям Усманова.

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Политика
Алишер Усманов

Его представитель тогда категорически отверг обвинения в адрес предпринимателя. В сентябре 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал обыск незаконным и отменил выданный в январе ордер на обыск в офисах.

Защита Усманова одерживала ряд юридических побед над СМИ, сообщавших о предполагаемом владении им недвижимостью. Так, представитель предпринимателя отметил, что адвокаты Усманова добились судебного запрета в отношении крупнейшего немецкоязычного телеканала RTL и швейцарской немецкоязычной газеты Blick за распространение утверждений, что бизнесмен владеет яхтой Dilbar и недвижимостью в Тегернзее.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Алишер Усманов суд Германия вилла

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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