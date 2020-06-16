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Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов

Со следующей недели для всех въезжающих в регион туристов отменят обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе. «С 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край», — сообщил Кондратьев
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, когда в регионе будут смягчены ограничения для приезжих туристов путем отмены обязательного прохождения самоизоляции или нахождения в обсерваторе.

«Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край», — сообщил он (цитата по «РБК Краснодар»). По его словам, в регионе уже работает подавляющее большинство предприятий как санаторно-курортной отрасли, так и других сфер.

Кондратьев отметил, что у всех приезжающих в Краснодарский край будут измерять температуру и брать тесты на коронавирус. «Дальше никаких препятствий по передвижению по краю не будет. Единственное, мы должны будем точно знать, в какое именно место едет тот или иной гость», — рассказал губернатор.

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Фото: rosakhutor.com

Если в каком-нибудь санатории или пансионате будет обнаружен заразившийся COVID-19, то это заведение закроют на карантин. «Если будет выявлен хотя бы один отдыхающий с коронавирусом, который разместился в том или ином санатории или гостинице, то именно этот санаторий тут же превращается в обсерватор», — сообщил он.

Ограничительные меры в Краснодарском крае из-за распространения коронавируса COVID-19 были введены 31 марта. Жителям региона запретили покидать дома без крайней необходимости. Можно было выходить в ближайший магазин, аптеку или для выгула животных. 3 апреля жителям края запретили перемещаться на автомобилях без специальных пропусков, назначение которых варьировалось в зависимости от цвета. Синие пропуска давали право на транзитный проезд, красные позволяли передвигаться по всей территории Кубани. Еще один вид пропусков (зеленый или желто-черный в Краснодаре) давали право на проезд только внутри муниципального образования, их действие отменили в регионе с 23 мая.

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В тот же день в регионе возобновили работу все предприятия строительного комплекса и смежных отраслей, автосалоны, магазины стройматериалов и непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м, а также компании, предоставляющие бытовые услуги (включая парикмахерские и салоны красоты).

В начале текущего месяца Кондратьев продлил карантин, объявленный из-за коронавируса, до 21 июня. Он объяснил, что регион не может полностью «открыться», так как тогда в него смогут приехать жители из других субъектов «с разной санитарно-эпидемиологической обстановкой». 12 июня в Краснодарском крае открылись небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50. Пока для приезжающих в регион остаются обязательными двухнедельная самоизоляция по месту жительства или карантин в обсерваторе.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, туризм, коронавирус
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