Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов

Со следующей недели для всех въезжающих в регион туристов отменят обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе. «С 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край», — сообщил Кондратьев

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, когда в регионе будут смягчены ограничения для приезжих туристов путем отмены обязательного прохождения самоизоляции или нахождения в обсерваторе.

«Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край», — сообщил он (цитата по «РБК Краснодар»). По его словам, в регионе уже работает подавляющее большинство предприятий как санаторно-курортной отрасли, так и других сфер.

Кондратьев отметил, что у всех приезжающих в Краснодарский край будут измерять температуру и брать тесты на коронавирус. «Дальше никаких препятствий по передвижению по краю не будет. Единственное, мы должны будем точно знать, в какое именно место едет тот или иной гость», — рассказал губернатор.

Если в каком-нибудь санатории или пансионате будет обнаружен заразившийся COVID-19, то это заведение закроют на карантин. «Если будет выявлен хотя бы один отдыхающий с коронавирусом, который разместился в том или ином санатории или гостинице, то именно этот санаторий тут же превращается в обсерватор», — сообщил он.