«Дочка» «Газпрома» подала еще три иска против европейских компаний

«Газпром экспорт» подала иски к французской Engie, чешской innogy Energie и швейцарской DXT Commodities. Суть требований и сумма не представлены. Engie в 2022 году подала иск к «Газпрому» с требованием компенсаций за недопоставку

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Дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром экспорт» — подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области три новых иска к европейским компаниям — французской Engie, чешской innogy Energie и швейцарской DXT Commodities, следует из картотеки арбитражных дел. Все иски суд принял 17 мая, других сведений в материалах пока нет.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Engie является крупнейшим оператором ПХГ (подземных хранилищ газа) в Европе. Компания владеет 9% акций Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток» («Газпрому» принадлежит 51%) и была одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2».

С 1 сентября 2022 года «Газпром» прекратил поставки Engie, объяснив это неуплатой за июль и напомнив об обязательной оплате таких поставок по новой схеме (с апреля 2022 года поставки российского газа должны оплачиваться в рублях). До этого французская компания сообщала о переговорах с «Газпромом» о способах оплаты. В четвертом квартале того же года Engie подала иск к российской компании, потребовав выплатить штраф и возместить компенсацию убытков в связи с недопоставкой газа по контрактам.

DXT Commodities занимается поставками газа и энергии. Чешская innogy Energie специализируется на поставках природного газа, электроэнергии и тепла потребителям.

В апреле «Газпром экспорт» подала иски к словацкой ZSE Energia, чешской CEZ и австрийской OMV Gas Marketing & Trading, суть требований не сообщалась.

Кроме того, «Газпром» подавал в российский суд с требованием запретить арбитражные разбирательства в зарубежных инстанциях для немецких Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, австрийской OMV Exploration &; Production, чешской NET4GAS, «Нафтогазу Украины», нидерландской Gasunie Transport Service, оператору газопровода BBL между Великобританией и Нидерландам, словацкой ZSE Energia и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа. По всем искам российская компания добилась введения запрета на продолжение арбитража.