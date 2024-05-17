На Западе решили возрождать атомную отрасль с помощью пенсионеров
Западные атомные компании пытаются вернуть на работу тысячи вышедших на пенсию инженеров и специалистов, чтобы реализовать «самую большую волну новых проектов за последние десятилетия», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных экспертов, правительственных чиновников и самих пенсионеров-атомщиков.
Как отмечает газета, в настоящее время западные компании, строящие новые реакторы, стремятся нанять десятки тысяч сотрудников. FT связывает это с возрождением интереса к низкоуглеродным технологиям на фоне изменения климата и называет сложившуюся ситуацию «серебряным цунами» пенсионеров (термином «серебряное цунами» принято называть тенденцию старения населения Земли. — РБК).
Среди стран, которые стремятся возродить свои атомные отрасли, газета называет Индию, США, Францию, Великобританию и Польшу. «Пенсионеры с многолетним опытом работы пользуются спросом после того, как золотая эра отрасли, начавшаяся в конце 1950-х годов, уступила место упадку после чернобыльской катастрофы 1986 года», — отмечают авторы статьи.
Как рассказал FT бывший инженер французского государственного атомного оператора EDF 69-летний Жан-Марк Мирокур, в настоящее время спрос на специалистов-атомщиков значительно превышает предложение, поскольку появились конкретные программы по возрождению отрасли. «Я любил свою работу. <...> Мы знаем, что есть потребности, и было бы стыдно не поделиться нашим опытом», — отметил пенсионер.
Франция к концу 2030-х годов планирует построить как минимум шесть новых реакторов, а некоторые страны, которые решили свернуть свои ядерные проекты, такие как Швеция и Япония, меняют курс, напоминает газета. В то же время, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), на долю России и Китая все еще приходится более двух третей реакторов, сооружаемых по всему миру.
Помимо Франции, возросший спрос на атомщиков наблюдается в США, где к 2030 году отрасли потребуются около 55 тыс. новых специалистов. FT связывает нынешний дефицит кадров с выходом на пенсию волны «бэби-бумеров». Так, по данным французской торговой организации Gifen, из 60 тыс. новых сотрудников на основные рабочие места в атомной энергетике, которые потребуются Франции к 2033 году, половина необходима для замены людей, уходящих на пенсию.
«Спрос [на пенсионеров-атомщиков] действительно вырос», — заявила FT эксперт по энергетике агентства Experconnect (специализируется на трудоустройстве пенсионеров) Мари-Пьер де Монтессю. По ее словам, из-за многолетнего сокращения инвестиций в атомную отрасль набор сотрудников был заморожен, а навыки пенсионеров стали «на вес золота».
Представители отрасли в разговоре с FT отметили, что проблема найма персонала может быть облегчена, если в нее придут молодые люди, обеспокоенные изменением климата. Специалисты напомнили, что в атомной энергетике отсутствуют вредные выбросы. Так, руководитель кафедры ядерной инженерии Мичиганского университета Тодд Аллен отметил, что в период с весны 2023-го по 2024 год набор студентов на его факультет подскочил почти на 50% — с 53 до 79 студентов. «Долгое время цифры с каждым годом становились меньше. Теперь что-то может измениться», — указал он.
Россия неоднократно заявляла, что не разделяет появившегося на Западе мнения «об окончании атомного ренессанса и необходимости свертывания ядерной энергетики». Президент Владимир Путин еще в 2020 году говорил, что отказ Германии и ряда других стран от возможностей атомных электростанций усложняет им задачу развития чистой энергетики.
В США идею привлекать пенсионеров ВПК к обучению молодых рабочих ранее воплотил производитель переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger — компания Raytheon. Этот ПЗРК был снят с производства более 20 лет назад, однако после начала спецоперации России на Украине на него возник спрос. Из-за отсутствия опыта у молодых работников к производству ПЗРК пришлось привлекать «ветеранов» производства. Схожая тенденция наблюдается и у оборонных компаний в Европе.
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