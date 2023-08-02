Производители оружия в Европе признались в кадровом голоде из-за Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 100,7 (-0,24) Инвестиции, 01 авг, 16:55 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 91,78 (+0,18) Инвестиции, 01 авг, 16:55
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
ВШЭ составила рейтинг мер научной поддержки в России Общество, 12:00
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ Общество, 11:51
Зеленский сообщил о крупных повреждениях на юге Украины после взрывов Политика, 11:51
Тарасова назвала успешным дебют дочери Тутберидзе за сборную Грузии Спорт, 11:46
Долги при получении наследства: какие платить, а какие — нет Недвижимость, 11:40
WSJ: на Китай приходится 20% пользователей Binance Крипто, 11:37
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Из Google Play пропало приложение «Юнистрим» Технологии и медиа, 11:35
Рахмон запретил ввозить в Таджикистан машины старше десяти лет Политика, 11:32
Платформу Тестовская откроют после реконструкции в 2026 году Город, 11:31
Reuters узнал, что Бразилия стала основным противником расширения БРИКС Политика, 11:30
Тутберидзе не смогла посмотреть дебют дочери за сборную Грузии Спорт, 11:18
Как выглядело «осетровое» суперлуние. Фоторепортаж Общество, 11:15 
В Уфе мужчина с гранатой перекрыл трассу Политика, 11:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Производители оружия в Европе признались в кадровом голоде из-за Украины

Reuters: оружейники в Европе столкнулись с нехваткой кадров из-за высокого спроса
Сюжет
Военная операция на Украине
В борьбе за кадры производители оружия в Чехии и Польше расширяют программы по найму и пытаются привлечь сотрудников различными бонусами — от раздачи квартир до бесплатных обедов для пенсионеров военной промышленности
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Производители оружия в Центральной Европе пытаются найти новые способы справиться с бумом производства в отрасли — впервые со времен окончания холодной войны, пишет Reuters.

Из-за высокого спроса на вооружения, спровоцированного военным конфликтом между Россией и Украиной, производители оружия в Польше и Чехии запускают и расширяют программы по набору и обучению новых рабочих, а также стремятся предложить им различные льготы.

Так, например, чешская компания STV Group, которая производит боеприпасы и артиллерийские снаряды, финансирует строительство жилья для сотрудников в небольшом городе Поличка с населением менее 10 тыс. человек, рассказал агентству председатель компании Дэвид Хак. Это ближайший к заводу STV Group населенный пункт примерно в 180 км к юго-востоку от Праги.

Компания также начала предлагать ушедшим на пенсию сотрудникам компании бесплатные обеды в столовой — чтобы они делились своим опытом с рабочими, которые трудятся на линиях по производству боеприпасов советских времен, которые компания поставляет Украине. «Этот неформальный обмен идеями оказывает превосходное и немедленное влияние на эффективность производственных процессов, особенно когда вы возобновляете производство продукции, которая уже давно не производится», — считает Хак.

В США идею привлекать пенсионеров ВПК к обучению молодых рабочих ранее воплотил производитель переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger — компания Raytheon. Этот ПЗРК был снят с производства более 20 лет, однако после начала спецоперации России на Украине на него возник спрос.

Чешский производитель взрывчатых веществ Explosia (в частности, производит взрывчатку Semtex), на предприятиях которого работает около 600 человек, сообщил агентству Reuters, что расширяет сотрудничество с местными университетами и ускоренными темпами автоматизирует производство, чтобы компенсировать нехватку кадров.

Читайте на РБК Pro
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Как пройти собеседование на английском: варианты ответов на вопросы
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Почему метавселенные никому не нужны в 2023 году

А польская военно-технологическая компания WB Group, которая производит беспилотные летательные аппараты и ракетные системы, в прошлом году начала нанимать женщин на сборочные линии, где раньше работали в основном мужчины. В компании работают более 2 тыс. сотрудников, в прошлом году выручка компании достигла $150 млн.

Польская государственная компания PGZ, которая контролирует десятки компаний, поставляющих оружие, боеприпасы, бронированные транспортеры и беспилотные авиационные системы, также ищет сотрудников, в том числе размещая рекламу в социальных сетях, сообщил агентству глава отдела кадров группы Артур Заборек. Сейчас в компании трудоустроены 18 тыс. человек.

PGZ также планирует в следующем году развернуть кампанию, чтобы убедить граждан Польши, работающих на скандинавских верфях, вернуться домой и работать по новым контрактам на строительство кораблей для ВМС своей страны.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, из 29 государств, поставлявших основное оружие в 2022 году, на Польшу и Чехию приходилось более 20% от общего объема украинского импорта вооружений. Москва поставки западных стран Украине осуждает, указывая, что это приводит к затягиванию конфликта.

Производственный бум в отрасли накладывается на низкий уровень безработицы. Согласно данным Евростата, в Чехии и Польше один из самых низких уровней безработицы в ЕС — 2,7% в июне, что значительно ниже среднего показателя безработицы в ЕС, составляющего 5,9% за тот же период.

С начала военной операции России на Украине Чехия отправила Украине военной помощи на $1,84 млрд, пишет Reuters со ссылкой на данные чешского правительства. В том числе 89 танков, 226 бронетранспортеров, 38 гаубиц, а также системы ПВО, вертолеты, боеприпасы и ракеты.

В Минобороны Чехии агентству сообщили, что наибольший спрос со стороны Украины приходится на крупнокалиберные боеприпасы для оружия советской эпохи, а также артиллерийские установки западного стандарта, реактивные гранатометы и танковые боеприпасы. Ведомство также обсуждает возможность разрешить нанимать на военные предприятия беженцев с Украины, проживающих в стране.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
льготы Европа военно-промышленный комплекс
Материалы по теме
Пентагон сообщил о случаях хищения направленного Украине вооружения
Политика
Дума разрешила Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику
Политика
Сербия приостановила экспорт вооружений для обеспечения нужд армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter