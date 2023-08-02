Производители оружия в Европе признались в кадровом голоде из-за Украины

В борьбе за кадры производители оружия в Чехии и Польше расширяют программы по найму и пытаются привлечь сотрудников различными бонусами — от раздачи квартир до бесплатных обедов для пенсионеров военной промышленности

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Производители оружия в Центральной Европе пытаются найти новые способы справиться с бумом производства в отрасли — впервые со времен окончания холодной войны, пишет Reuters.

Из-за высокого спроса на вооружения, спровоцированного военным конфликтом между Россией и Украиной, производители оружия в Польше и Чехии запускают и расширяют программы по набору и обучению новых рабочих, а также стремятся предложить им различные льготы.

Так, например, чешская компания STV Group, которая производит боеприпасы и артиллерийские снаряды, финансирует строительство жилья для сотрудников в небольшом городе Поличка с населением менее 10 тыс. человек, рассказал агентству председатель компании Дэвид Хак. Это ближайший к заводу STV Group населенный пункт примерно в 180 км к юго-востоку от Праги.

Компания также начала предлагать ушедшим на пенсию сотрудникам компании бесплатные обеды в столовой — чтобы они делились своим опытом с рабочими, которые трудятся на линиях по производству боеприпасов советских времен, которые компания поставляет Украине. «Этот неформальный обмен идеями оказывает превосходное и немедленное влияние на эффективность производственных процессов, особенно когда вы возобновляете производство продукции, которая уже давно не производится», — считает Хак.

В США идею привлекать пенсионеров ВПК к обучению молодых рабочих ранее воплотил производитель переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger — компания Raytheon. Этот ПЗРК был снят с производства более 20 лет, однако после начала спецоперации России на Украине на него возник спрос.

Чешский производитель взрывчатых веществ Explosia (в частности, производит взрывчатку Semtex), на предприятиях которого работает около 600 человек, сообщил агентству Reuters, что расширяет сотрудничество с местными университетами и ускоренными темпами автоматизирует производство, чтобы компенсировать нехватку кадров.

А польская военно-технологическая компания WB Group, которая производит беспилотные летательные аппараты и ракетные системы, в прошлом году начала нанимать женщин на сборочные линии, где раньше работали в основном мужчины. В компании работают более 2 тыс. сотрудников, в прошлом году выручка компании достигла $150 млн.

Польская государственная компания PGZ, которая контролирует десятки компаний, поставляющих оружие, боеприпасы, бронированные транспортеры и беспилотные авиационные системы, также ищет сотрудников, в том числе размещая рекламу в социальных сетях, сообщил агентству глава отдела кадров группы Артур Заборек. Сейчас в компании трудоустроены 18 тыс. человек.

PGZ также планирует в следующем году развернуть кампанию, чтобы убедить граждан Польши, работающих на скандинавских верфях, вернуться домой и работать по новым контрактам на строительство кораблей для ВМС своей страны.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, из 29 государств, поставлявших основное оружие в 2022 году, на Польшу и Чехию приходилось более 20% от общего объема украинского импорта вооружений. Москва поставки западных стран Украине осуждает, указывая, что это приводит к затягиванию конфликта.

Производственный бум в отрасли накладывается на низкий уровень безработицы. Согласно данным Евростата, в Чехии и Польше один из самых низких уровней безработицы в ЕС — 2,7% в июне, что значительно ниже среднего показателя безработицы в ЕС, составляющего 5,9% за тот же период.