Поставщик запчастей заявил о «стрессе» российского авиапрома

Поставкам гражданских самолетов Ту-214 для авиакомпаний может помешать рост гособоронзаказа из-за специальной военной операции на Украине. Об этом предупредил глава «Авиасистем» — крупного поставщика запчастей для самолетов

Самолет Ту-214 (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Предприятия российской промышленности находятся «в стрессе» из-за необходимости выполнять гособоронзаказ, заявил гендиректор компании «Авиасистемы» Дмитрий Хоружик в ходе своего выступления на форуме по техобслуживанию авиатехники MRO Russia, передает корреспондент РБК.

«Авиасистемы» занимаются материально-техническим обеспечением эксплуатации самолетов Ту-204/214, Ил-96, Бе-200 и других воздушных судов российского производства.

«Если кто-то задаст вопрос, будет ли серия [самолетов] Ту-214 в Казани, я скажу так: это зависит от сроков окончания специальной военной операции. Потому что сейчас поставщикам [комплектующих] совсем не до самолета Ту-214», — сказал Хоружик. Например, арзамасское предприятие «Темп-Авиа» (Нижегородская область) и мичуринский завод «Прогресс» (Тамбовская область) готовы выполнить заказ на датчики линейных ускорений (ДЛУК) для систем Ту-214 только в конце 2025 года, указал топ-менеджер. «Все вы понимаете, на какие изделия эти датчики уходят, и они будут туда уходить. Поэтому промышленность сейчас находится в стрессе по гособоронзаказу», — добавил Хоружик.

В конце ноября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу анонсировал увеличение финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза в 2023 году. По его словам, это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97% от утвержденного плана. Шойгу подчеркивал, что необходимо сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска.

Однако представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сказал РБК, что в планах поставок Ту-214 нет изменений, прорабатывается возможность выпуска до 20 таких самолетов в год. «Сейчас на Казанском авиазаводе запущено в производство четыре машины, это первая партия. Осуществляется выпуск деталей, отдельных узлов, агрегатов планера. В дальнейшем в производство будут запущены параллельно несколько партий самолетов для обеспечения потребностей как государственных, так и коммерческих заказчиков», — отметил он. Но собеседник не стал комментировать заявление гендиректора «Авиасистем» о «стрессе» промышленности из-за роста гособоронзаказа.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга, «Ростеха», «Темп-Авиа» и «Прогресса».

Согласно комплексной программе развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года (утверждена прошлым летом премьером Михаилом Мишустиным), в случае успешной реализации программ импортозамещения в компании планируется поставить 70 самолетов Ту-214. Поставка первых трех Ту-214 должна состояться уже в этом году, указано в документе. О том, что первый такой самолет планируется поставить в 2023 году, говорил в конце декабря и вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Первый полет опытного образца Ту-214 состоялся в 1996 году. В максимальной компоновке этот среднемагистральный самолет может перевезти 210 пассажиров. По данным «Авиасистем», крупнейший оператор Ту-214 — специальный летный отряд «Россия» (20 машин), перевозящий в том числе первых лиц государства. Основным заказчиком Ту-214 стал «Аэрофлот» (заказал 40 таких самолетов), который также рассчитывает получить 210 среднемагистральных самолетов МС-21 и 89 ближнемагистральных Superjet New до 2030 года. Поставки первых Ту-214 планируются в 2024 году, говорил в интервью РБК в конце декабря глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. Четыре Ту-214 с поставками в 2024–2025 годах заказала татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Необходимость приобретения Ту-214 в «Аэрофлоте» объясняют тем, что МС-21 — абсолютно новая машина (первые поставки для коммерческой эксплуатации запланированы на 2025 год). «Но как МС-21 полетит, сколько он будет находиться в подконтрольной эксплуатации, как будет проходить процесс совместных доработок — на эти вопросы сейчас никто не ответит», — замечал глава группы. Наличие в парке Ту-214, уже летающего самолета с понятными характеристиками, позволит «Аэрофлоту» «в спокойном ритме довести МС-21 до нужных кондиций», добавлял он.

Самолет Ту-214 уже есть и его «нельзя упустить», как бы ни развивалась ситуация с МС-21 и Superjet New, считает Хоружик. «Мы знаем, как с ним [с Ту-214] работать, накоплен опыт в эксплуатации», — отмечает он. По его словам, одни из ключевых задач, которые стоят перед промышленностью, — замена импортных компонентов на российские и переход изготовителей бортового радиоэлектронного оборудования на российскую элементную базу. Ранее свыше 40 наименее надежных компонентов российского производства для Ту-214, наоборот, заменили на импортные, подсчитали в «Авиасистемах».

Заместить зарубежные детали в Ту-214 можно за год, говорил в марте 2022 года вице-премьер Юрий Борисов (ушел с этой должности прошлым летом), после того как против российской авиаотрасли были введены беспрецедентные международные санкции (в частности, они включают запрет на поставку самолетов и запчастей). Представитель ОАК не ответил на вопросы РБК, сколько импортных компонентов надо заменить на Ту-214 и сколько времени и денег это потребует.