«Роснано» попросило суд признать факт занижения обязательств при Чубайсе

«Роснано» просит суд признать факт переоценки по новой методике обязательств компании при прежнем руководстве, что привело к ухудшению финансового состояния компании

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

«Роснано» в конце февраля подала в Арбитражный суд Москвы иск «об установлении фактов, имеющих юридическое значение», следует из картотеки. 29 февраля его приняли к производству.

Ответчики и третьи лица не указаны, в качестве иных лиц «Роснано» просит привлечь Минэкономразвития, Минфин и госкорпорация ВЭБ.РФ.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к «Роснано», пишут, что компания хочет добиться признания факта переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году, что позволило нарастить задолженность института развития и привело к ухудшению его финансового состояния. Тогда компания по согласованию с акционером перенесла часть кредитов, обеспеченных госгарантиями, из раздела баланса «Обязательства» в «Добавочный капитал». Таким образом, отмечает издание, на бумаге сумма долгов была, по сути, снижена.

По словам представителя «Роснано», привлечение суда нужно для оценки «отдельных обстоятельств», повлекших накопившиеся проблемы и вопросы. Он отметил, что с 2016 по 2020 г. кредитный портфель компании вырос более чем на 100 млрд руб., а в 2016 году, до смены учетной политики, размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании. Об этом же говорилось в письме главы «Роснано» Сергея Куликова генпрокурору Игорю Краснову от апреля 2022 года.

Куликов отмечал, что независимые аудиторы обнаружили факты завышения реальной рыночной стоимости портфельных активов института развития. Он попросил надзорное ведомство проверить деятельность «Роснано» с 2010 по 2020 год. Компанией тогда руководил Анатолий Чубайс.

«Роснано» была создана по указу президента в 2007 году в статусе госкорпорации. В 2010 году Владимир Путин распорядился предоставить «Роснано» госгарантии по кредитам и облигационным займам. В 2011 году госкорпорация получила статус акционерного общества. 100% принадлежит государству, в 2020 году компания была передана под управление госкорпорации ВЭБ.РФ. Тогда же «Роснано» покинул Чубайс, возглавлявший компанию с 2008 года.

Прошлой осенью компания предупредила, что не сможет обеспечить требования кредиторов собственными средствами, на тот момент ее чистый долг составлял 95 млрд руб. Впоследствии «Роснано» выплатила купон по второму выпуску облигаций БО-002Р на общую сумму 45,9 млн руб. и погасила облигации пятого выпуска той же серии на сумму 5,5 млрд руб. и последний купонный доход по ним на общую сумму 185,13 млн руб. Источники РБК говорили, что деньги на эти выплаты предоставил Минфин.