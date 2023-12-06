Родственники заявили, что пилотов севшего в поле А320 попросили уволиться

Командира Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова попросили уволиться по собственному. В сентябре они посадили Airbus А320 в поле в Новосибирской области, обошлось без жертв

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Пилотов Airbus A320 Сергея Белова и Эдуарда Семенова, которые в сентябре этого года посадили лайнер в поле в Новосибирской области, авиакомпания «Уральские авиалинии» попросила уволиться, сообщают «Известия» со ссылкой на родственников летчиков.

Белов был командиром А320, Семенов — вторым пилотом. Обоих попросили уволиться по собственному желанию, но, по данным газеты, оба отказались подписать заявления. При этом Baza cо ссылкой на мать Белова пишет, что он уволился.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на мать Семенова пишет, что вопросом занялась прокуратура.

В «Уральских авиалиниях» отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием к Сергею Белову.

Airbus A320 12 сентября выполнял рейс из Сочи в Омск. Он совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, неподалеку от села Убинское — от него около 400 км до Омска и около 200 км до Новосибирска. На борту всего находились около 170 человек. Пострадавших в ходе инцидента не было.

В ходе первоначального расследования происшествия было установлено, что у самолета возникли проблемы с «зеленой» гидросистемой из-за дефекта в механизме шасси, а экипаж совершил ошибку при определении положения шасси и расчете объема топлива, необходимого для полета в Новосибирск: его не хватило, поэтому посадку совершили в поле.

В центральном аппарате Росавиации раскритиковали это расследование (его провело Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление агентства). Среди недочетов были названы ошибки в расчетах; не подтвержденные переговорами экипажа сведения (в частности, о расчете нужного объема топлива для полета до Новосибирска); утверждения, что решение командира судна уйти на посадку в Новосибирске из-за ее потенциальной опасности в Омске было обоснованным, что противоречит состоянию самолета, погоде и условиям в омском аэропорту. Всего поступило по меньшей мере 15 замечаний к расследованию.

Кроме того, Росавиация указала на «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, в том числе к взаимодействию между собой, их «безрассудные действия» в аварийной ситуации.

Белов объяснял решение посадить самолет в поле опасениями, что у лайнера откажут двигатели, что усложнило бы посадку.