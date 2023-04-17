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Сын Евтушенкова покинул совет директоров МТС из-за санкций Британии

Феликс Евтушенков покинул пост председателя совета директоров оператора МТС
Феликс Евтушенков попал под санкции Великобритании спустя год после отца. Владимир Евтушенков владеет в АФК «Система» (в портфель ее активов входит в том числе доля в МТС) 49,2%, его сын — 15,2%
Феликс Евтушенков
Феликс Евтушенков (Фото: sistema.ru)

Сын основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова Феликс (владеет в компании 15,2%) покинул пост председателя совета директоров оператора связи МТС, следует из данных сервиса раскрытия корпоративной информации.

Члены семьи Владимира Евтушенкова, который находится под британскими санкциями с весны 2022 года, попали под ограничительные меры Великобритании в середине апреля. Они коснулись жены предпринимателя Натальи, его сына Феликса и дочери Татьяны.

После введения санкций весной 2022 года Владимир Евтушенков сократил долю в АФК «Система» до 49,2% и перестал быть ее контролирующим акционером. 10% в компании он передал сыну. В результате доля последнего выросла до 15,2%.

До недавнего времени Феликс Евтушенков также входил в совет директоров онлайн-ретейлера Ozon, но, как и в случае с МТС, покинул его после введения британских санкций.

АФК «Система» основана в 1993 году. В портфель ее активов входят в том числе оператор связи МТС (49,94%), онлайн-ретейлер Ozon (31,8%), лесопромышленный холдинг Segezha Group (62,2%), агрохолдинг «Степь» (89,7%), сеть клиник «Медси» (95,5%) и другие компании.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
МТС Феликс Евтушенков АФК Система санкции Великобритания
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