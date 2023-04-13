Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon после санкций Великобритании

Сын Евтушенкова вышел из совета директоров Ozon после санкций

Феликс Евтушенков (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Сын основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова Феликс вышел из совета директоров маркетплейса Ozon, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля 2023 года в связи с введением Великобританией персональных санкций против него», — сообщила пресс-служба. Евтушенков занимал пост неисполнительного директора, его место пока останется вакантным.

Компания подчеркнула, что Ozon Holdings PLC и ее дочерние компании не находятся под санкциями со стороны ЕС, США, Британии или других стран.

Великобритания 12 апреля ввела санкции против семьи Владимира Евтушенкова: его сына Феликса, дочери Татьяны и жены Натальи.

Феликс Евтушенков вошел в состав совета директоров Ozon в марте 2022 года. С апреля прошлого года он владеет 15,2% АФК «Система», занимает пост председателя совета директоров благотворительного фонда «Система» и возглавляет совет директоров МТС.

Владимир Евтушенков попал под санкции Великобритании в апреле 2022 года, после чего передал 10% акций АФК «Система» своему сыну, снизив собственную долю до 49,2%. В результате он перестал быть контролирующим акционером компании.