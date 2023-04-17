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ФАС выступила против нового тарифа для модернизации БАМа

ФАС не поддержала предложение ввести новый тариф на перевозку угля по Восточному полигону
ФАС не поддержала отдельный инвестиционный тариф на перевозки угля по БАМу, чтобы получить дополнительные деньги на развитие магистрали. Вариант с инвесттарифом прорабатывался, но уже не стоит в повестке, объяснил источник в РЖД
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Байкало-Амурская магистраль
Байкало-Амурская магистраль (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержала предложение РЖД ввести отдельный инвестиционный тариф на перевозки угля по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на участке Комсомольск-на-Амуре — Ванино. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Петра Иванова, которое он направил в Минтранс и РЖД 20 марта (РБК ознакомился с текстом, его подлинность подтвердили собеседники в угледобывающей и транспортной компаниях).

Стратегические документы развития инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования не предполагают для отдельных грузов и направлений применение различных по уровню тарифов для финансирования инфраструктурных проектов, напомнил Иванов.

Минэнерго также не поддерживает идею введения такого инвесттарифа, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «Вопрос носит непубличный характер, и решений никаких не принято», — рассказали, в свою очередь, в Минтрансе. «Вариант с инвесттарифом прорабатывался, но сейчас уже не стоит на повестке дня», — утверждает источник в РЖД. Представитель РЖД отказался от комментариев.

РБК направил запросы в секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова (курирует транспорт) и пресс-службу ФАС.

Зачем нужен отдельный тариф

В РЖД рассчитали, что для завершения в срок работ на участке Комсомольск-на-Амуре — Ванино (около 500 км), предусмотренных во втором этапе программы модернизации Восточного полигона (БАМа и Транссиба), можно было бы с 2024-го на три года повысить тариф на перевозку угля в порты Ванино и Советская Гавань (оба находятся в Хабаровском крае) на 28%. «Правительство ставило перед РЖД задачу сформировать дополнительные источники финансирования проекта», — объяснил РБК источник в монополии.

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Из-за международных санкций, объявленных против России на фоне проведения специальной военной операции на Украине, глава РЖД Олег Белозеров сравнивал Восточный полигон с «дорогой жизни». По его словам, в 2022 году объем перевозок грузов по железной дороге на Восток впервые превысил трафик на Запад.

Ежегодный дефицит средств для инвестпрограммы РЖД (в 2023-м на нее планируется выделить 1,1 трлн руб.), в которой предусмотрено финансирование в том числе на модернизацию Восточного полигона, составляет около 300–400 млрд руб., заявил Белозеров в Совете Федерации в конце марта. «В прошлом году, спасибо большое правительству и вам [сенаторам], приняли решение [о выделении из ФНБ], 467 млрд руб. было направлено в РЖД. Погасили нашу частично задолженность [за] привлеченные средства и направили на инвестпрограмму. Это дает возможность не повышать тарифы», — добавил он.

Первый этап проекта по развитию БАМа и Транссиба не был реализован в установленные сроки, «серьезное отставание» идет и по второму этапу модернизации Восточного полигона, заявила в Совфеде Екатерина Пересыпина, старший прокурор отдела управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере. В ответ первый замглавы РЖД Сергей Кобзев поблагодарил ведомство за совместную работу: «Когда где-то вы подсказываете, мы исправляем, корректируем и дальше стараемся уже не допускать».

Для завершения ранее запланированных инвестпроектов, в том числе по развитию Восточного полигона в 2022–2023 годах, ФАС приняла решения по дополнительной индексации тарифов, пересмотру установленных тарифных надбавок и точечные решения для отдельных перевозок, пишет Иванов. По словам чиновника, рост тарифов на экспортные перевозки угля, в том числе в Ванино и Советскую Гавань, «уже составил 57% при средней индексации для остальных грузов не более 30%». Накопительный рост тарифов на перевозку отдельных видов грузов с 2019 по 2023 год составил до 110%, добавляет представитель Минэнерго. В этой ситуации министерство предлагает ввести мораторий на повышение тарифов на перевозки угольной продукции железнодорожным транспортом, чтобы снизить негативный эффект на угольную и другие отрасли и сохранить социально-экономическую стабильность в российских регионах.

«Идея с инвесттарифом — сырая, хотя логика в желании РЖД привлечь ключевых бенефициаров расширения инфраструктуры к финансированию строительства понятна», — рассуждает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, высокая сложность необходимых изменений в нормативную базу, отсутствие возможности предоставить гарантии доставки груза по маршруту, а не на конкретном участке делают перспективу появления инвестиционного тарифа сложнореализуемой.

В условиях дефицита железнодорожной инфраструктуры более интересным способом привлечь дополнительные инвестиции на развитие Восточного полигона могли бы стать публичные торги за часть пропускных способностей, сказал РБК источник в крупной угледобывающей компании. «Например, 5–10% от существующего лимитирующего участка. Далее объявляются электронные публичные торги. По их результатам подписывается договор гарантированного предъявления груза и его исполнения со стороны монополии», — поясняет он.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших производителей угля — СУЭК, «Кузбассразрезугля», «Русского угля», «Распадской», «СДС-Угля», «Мечела». Представитель ЭЛСИ (объединяет компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит») отказался от комментариев.

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