ФАС выступила против нового тарифа для модернизации БАМа

ФАС не поддержала отдельный инвестиционный тариф на перевозки угля по БАМу, чтобы получить дополнительные деньги на развитие магистрали. Вариант с инвесттарифом прорабатывался, но уже не стоит в повестке, объяснил источник в РЖД

Байкало-Амурская магистраль (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержала предложение РЖД ввести отдельный инвестиционный тариф на перевозки угля по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на участке Комсомольск-на-Амуре — Ванино. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Петра Иванова, которое он направил в Минтранс и РЖД 20 марта (РБК ознакомился с текстом, его подлинность подтвердили собеседники в угледобывающей и транспортной компаниях).

Стратегические документы развития инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования не предполагают для отдельных грузов и направлений применение различных по уровню тарифов для финансирования инфраструктурных проектов, напомнил Иванов.

Минэнерго также не поддерживает идею введения такого инвесттарифа, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «Вопрос носит непубличный характер, и решений никаких не принято», — рассказали, в свою очередь, в Минтрансе. «Вариант с инвесттарифом прорабатывался, но сейчас уже не стоит на повестке дня», — утверждает источник в РЖД. Представитель РЖД отказался от комментариев.

РБК направил запросы в секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова (курирует транспорт) и пресс-службу ФАС.

Зачем нужен отдельный тариф

В РЖД рассчитали, что для завершения в срок работ на участке Комсомольск-на-Амуре — Ванино (около 500 км), предусмотренных во втором этапе программы модернизации Восточного полигона (БАМа и Транссиба), можно было бы с 2024-го на три года повысить тариф на перевозку угля в порты Ванино и Советская Гавань (оба находятся в Хабаровском крае) на 28%. «Правительство ставило перед РЖД задачу сформировать дополнительные источники финансирования проекта», — объяснил РБК источник в монополии.

Из-за международных санкций, объявленных против России на фоне проведения специальной военной операции на Украине, глава РЖД Олег Белозеров сравнивал Восточный полигон с «дорогой жизни». По его словам, в 2022 году объем перевозок грузов по железной дороге на Восток впервые превысил трафик на Запад.

Ежегодный дефицит средств для инвестпрограммы РЖД (в 2023-м на нее планируется выделить 1,1 трлн руб.), в которой предусмотрено финансирование в том числе на модернизацию Восточного полигона, составляет около 300–400 млрд руб., заявил Белозеров в Совете Федерации в конце марта. «В прошлом году, спасибо большое правительству и вам [сенаторам], приняли решение [о выделении из ФНБ], 467 млрд руб. было направлено в РЖД. Погасили нашу частично задолженность [за] привлеченные средства и направили на инвестпрограмму. Это дает возможность не повышать тарифы», — добавил он.

Первый этап проекта по развитию БАМа и Транссиба не был реализован в установленные сроки, «серьезное отставание» идет и по второму этапу модернизации Восточного полигона, заявила в Совфеде Екатерина Пересыпина, старший прокурор отдела управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере. В ответ первый замглавы РЖД Сергей Кобзев поблагодарил ведомство за совместную работу: «Когда где-то вы подсказываете, мы исправляем, корректируем и дальше стараемся уже не допускать».

Для завершения ранее запланированных инвестпроектов, в том числе по развитию Восточного полигона в 2022–2023 годах, ФАС приняла решения по дополнительной индексации тарифов, пересмотру установленных тарифных надбавок и точечные решения для отдельных перевозок, пишет Иванов. По словам чиновника, рост тарифов на экспортные перевозки угля, в том числе в Ванино и Советскую Гавань, «уже составил 57% при средней индексации для остальных грузов не более 30%». Накопительный рост тарифов на перевозку отдельных видов грузов с 2019 по 2023 год составил до 110%, добавляет представитель Минэнерго. В этой ситуации министерство предлагает ввести мораторий на повышение тарифов на перевозки угольной продукции железнодорожным транспортом, чтобы снизить негативный эффект на угольную и другие отрасли и сохранить социально-экономическую стабильность в российских регионах.

«Идея с инвесттарифом — сырая, хотя логика в желании РЖД привлечь ключевых бенефициаров расширения инфраструктуры к финансированию строительства понятна», — рассуждает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, высокая сложность необходимых изменений в нормативную базу, отсутствие возможности предоставить гарантии доставки груза по маршруту, а не на конкретном участке делают перспективу появления инвестиционного тарифа сложнореализуемой.

В условиях дефицита железнодорожной инфраструктуры более интересным способом привлечь дополнительные инвестиции на развитие Восточного полигона могли бы стать публичные торги за часть пропускных способностей, сказал РБК источник в крупной угледобывающей компании. «Например, 5–10% от существующего лимитирующего участка. Далее объявляются электронные публичные торги. По их результатам подписывается договор гарантированного предъявления груза и его исполнения со стороны монополии», — поясняет он.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших производителей угля — СУЭК, «Кузбассразрезугля», «Русского угля», «Распадской», «СДС-Угля», «Мечела». Представитель ЭЛСИ (объединяет компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит») отказался от комментариев.