Прокуратура назвала нарушения при строительстве БАМа и Транссиба

Генпрокуратура выявила нарушения при строительстве БАМа и Транссиба, заявила представитель ведомства. В РЖД назвали взаимодействие с прокуратурой совместной работой на основе «компетентных оценок и экспертизы»

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Первый этап проекта по развитию БАМа и Транссиба не был реализован в установленные сроки, «серьезное отставание» идет и по второму этапу модернизации Восточного полигона, заявила на совещании в Совфеде Екатерина Пересыпина, старший прокурор отдела управления ведомства по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере, передает корреспондент РБК.

По словам Пересыпиной, по первому этапу проекта на 30% участков не достигнута заложенная пропускная способность железной дороги, несмотря на то что его сроки уже переносились.

Среди проблем, которые выявили прокуроры, Пересыпина назвала затягивание сроков подготовки проектной документации, «случаи задвоения работ», а также использование «экономически невыгодных способов строительства». «Например, только в том [2022-м] году мы проверили три объекта и по ним выявили завышение на 1 млрд руб. После нашего вмешательства стоимость строительства была снижена», — пояснила она.

«Надзор за движением по временной схеме в настоящее время не возложен ни на одно ведомство. Ростехнадзор смотрит вопросы строительства, Ространснадзор смотрит за объектами, когда они введены в постоянную эксплуатацию. Получается некий пробел, который необходимо решить», — указала она.

РЖД с 2013 года реализует инфраструктурный проект «Восточный полигон». Его целью является ликвидация «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний, говорится на сайте компании. В феврале 2020 года РЖД разработали «план ускоренной модернизации «Восточного полигона». В компании составили перечень из 212 приоритетных участков, где нужно построить дополнительные пути и расширить станции, чтобы увеличить провозные способности этих двух магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Общий объем инвестиций РЖД во второй этап проекта оценивался в 696,6 млрд руб., стоимость ускоренной реализации всех 212 проектов не раскрывалась. Стоимость объектов строительства второго этапа «Восточного полигона» составила 894 млрд руб. в ценах четвертого квартала 2021 года. Исходя из этого, предварительная прогнозная цена реализации всего инвестиционного проекта — порядка 1,082 трлн руб., сообщил первый замглавы ОАО «РЖД» Сергей Кобзев в Совфеде 27 марта. Согласно паспорту госпрограммы «Развитие транспортной системы», на развитие ж/д-инфраструктуры «Восточного полигона» в 2023 году за счет внебюджетных источников планируется выделить около 322,4 млрд руб.

Одной из причин такой ситуации Пересыпина назвала порядок расчета с проектировщиками.

«Нами вскрыта совместно с казначейством незаконная схема авансирования организаций, которые либо находились в состоянии банкротства уже на момент выдачи аванса, либо имели невыполненные обязательства, — это, соответственно, нарушение сроков ввода в эксплуатацию, штрафные санкции и так далее», — сказала Пересыпина, отметив, что «в 2022-м году возбуждено два уголовных дела в отношении руководителей двух железных дорог за лоббирование интересов подрядных организаций».

Первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев, присутствовавший на выступлении Пересыпиной в Совфеде, поблагодарил ее за выступление и заявил, что компания «всегда занимает конструктивную позицию».

«Да, у нас бывает по каким-то отдельным элементам и фактам жаркие споры и дискуссии. Мы всегда апеллируем либо к компетентной оценке, либо к экспертизе, но общий подход, общее правило — мы всегда конструктивны, мы всегда открыты и оказываем всяческое взаимодействие, в том числе и по тем элементам негативным, о которых вы сказали», — сказал он. Он поблагодарил Генпрокуратуру за совместную работу. «Спасибо огромное, когда где-то вы подсказываете, мы исправляем, корректируем и дальше стараемся уже не допускать», — сказал Кобзев.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что РЖД в 2022 году освоили максимальный за все годы реализации проекта объем средств на «Восточном полигоне».



«РЖД ежегодно осваивали в физическом выражении объемы инвестиций на «Восточном полигоне» порядка 70–80 млрд руб, — продолжил он. — В этом году стояла задача достичь 131 млрд руб. Это абсолютный максимум за все предыдущие годы», — отметил Белоусов.