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Chevron $146 (+20,41%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
Олег Дерипаска заявил, что готов отказаться от контроля над группой ГАЗ в связи с проблемами, которые автопроизводитель испытывает в связи с американскими ограничениями
Олег Дерипаска (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Выступая в Нижнем Новгороде, Дерипаска признал, что для Горьковского автомобильного завода настали непростые времена, сообщает агентство Reuters. По его словам, предприятие не выживет, если санкции не будут сняты. Дерипаска объяснил это тем, что многие поставщики перестали работать с группой из опасений вторичных санкций. Проблемы возникли и с банками.

В качестве примера компании, которая прекратила сотрудничество с группой ГАЗ Дерипаска назвал немецкую Daimler.

В этой связи бизнесмен допустил снижение своей доли в компании по аналогии с En+ в надежде на то, что это шаг позволит вывести автопроизводителя из-под ограничений.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, сообщило о том, что Группа ГАЗ и Volkswagen после некоторого перерыва возобновили переговоры об углублении партнерства в сфере производства автомобилей. По данным агентства, это произошло на фоне признаков, что санкции действительно могут быть сняты.

Материал дополняется
Автор: Артем Филипенок
Теги: Олег Дерипаска
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