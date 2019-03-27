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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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СК задержал еще одного подозреваемого по делу полковника Захарченко

Следственный комитет провел новые обыски по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко и задержал еще одного подозреваемого, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Об этом также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительной системе.

Обыски проводились у людей, связанных с Захарченко, — Вианора Адония, владельца автомобиля Acura, на котором ездил полковник, и его партнера по бизнесу Евгения Селикова. В результате обыска была изъята оргтехника.

Кроме того, в Ростове-на-Дону задержали Василия Критинина, которого следствие считает доверенным лицом Захарченко и посредником при передаче взяток. Его привезли в Москву, Басманный суд уже получил материалы на арест мужчины. 

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Дмитрий Захарченко, сотрудник управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, был задержан в 2016 году, ему вменяют несколько эпизодов взяток (ст. 290 УК) и воспрепятствование производству предварительного расследования (ст. 294 УК). В ходе обысков у Захарченко и его родных нашли наличные на сумму 9 млрд руб. и золотой слиток (сейчас средства вместе с 27 объектами недвижимости и четырьмя автомобилями семьи Захарченко обращены в доход государства).

За предполагаемую взятку полковнику в размере 2,4 млрд руб. в том числе заочно арестован Борис Ушерович — совладелец компании «1520», которая в 2018 году возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив подряды от РЖД на 218 млрд.

Теги: Дмитрий Захарченко, задержание, обыски
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