СК задержал еще одного подозреваемого по делу полковника Захарченко

Следственный комитет провел новые обыски по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко и задержал еще одного подозреваемого, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Об этом также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительной системе.

Обыски проводились у людей, связанных с Захарченко, — Вианора Адония, владельца автомобиля Acura, на котором ездил полковник, и его партнера по бизнесу Евгения Селикова. В результате обыска была изъята оргтехника.

Кроме того, в Ростове-на-Дону задержали Василия Критинина, которого следствие считает доверенным лицом Захарченко и посредником при передаче взяток. Его привезли в Москву, Басманный суд уже получил материалы на арест мужчины.

Дмитрий Захарченко, сотрудник управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, был задержан в 2016 году, ему вменяют несколько эпизодов взяток (ст. 290 УК) и воспрепятствование производству предварительного расследования (ст. 294 УК). В ходе обысков у Захарченко и его родных нашли наличные на сумму 9 млрд руб. и золотой слиток (сейчас средства вместе с 27 объектами недвижимости и четырьмя автомобилями семьи Захарченко обращены в доход государства).