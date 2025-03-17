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Война санкций ,  
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Хорватия предложила помочь сербской компании из-за санкций против России

Хорватия допустила покупку российской доли в попавшей под санкции сербской NIS
Сюжет
Война санкций
Хорватский JANAF мог бы стать покупателем более чем 50-процентной доли «Газпрома» и «Газпром нефти» в сербской NIS, считает министр Шушняр. Сокращения доли российских компаний ранее потребовал Вашингтон
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Хорватский оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) мог бы выкупить российскую долю в сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), попавшей под санкции США. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Хорватии Анте Шушняр.

«NIS придется избавиться от российской доли в собственности, и я могу отметить, что у JANAF есть возможности, и компания могла бы быть заинтересована в этой доле, если с обеих сторон будет понимание», — сказал Шушняр в интервью газете Jutarnji list (цитата по «Вечерне новости»).

Шушняр отметил, что в интересах Сербии обеспечить свои НПЗ нефтью «максимально быстро и дешево». Поэтому у Белграда нет альтернативы сотрудничеству с JANAF, считает министр. «Компании дополняют друг друга, полагаются друг на друга и, безусловно, будут сотрудничать в будущем», — добавил он.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети более чем из 400 АЗС. Разведку и добычу она осуществляет за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине. «Газпромнефти» принадлежит 44,85% акций NIS, Сербии — 29,87%, «Газпрому» — 11,30%.

Под американские санкции NIS и «Газпром нефть» попали в январе. Тогда же США потребовали от Сербии сократить до нуля долю российских компаний в NIS. Предполагалось, что ограничения вступят в силу 27 февраля, но Белграду удалось добиться отсрочки до 28 марта.

Еще до того, как Минфин США объявил о новых санкциях, президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности выкупить долю «Газпрома» в NIS. По его словам, оценочная стоимость компании составляет €1 млрд, значит, для выкупа долей «Газпрома» и «Газпром нефти» нужно ориентировочно €600 млн.

Россия считает незаконными санкции западных стран и настаивает на их отмене. В российском МИДе пообещали, что новые ограничения Вашингтона «не останутся без реакции».

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Теги
Милена Костерева
Сербия Хорватия NIS санкции США
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