Роспотребнадзор и Минпромторг взяли на контроль забастовки в Wildberries

Роспотребнадзор и Минпромторг взяли на контроль ситуацию с забастовками в Wildberries

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Роспотребнадзор следит за проблемами в работе некоторых пунктов выдачи Wildberries из-за забастовок. Независимо от исхода ситуации, она не должна отразиться на правах потребителей, подчеркнули в ведомстве, пообещав принять меры в случае жалоб о нарушениях.

«Потребителям гарантировано право получить заказ без нарушения сроков. При просрочке доставки ответственность несет продавец, а потребитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости товара за день просрочки или может расторгнуть договор и вернуть уплаченные денежные средства», — отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что покупатель может вернуть товар в течение недели с момента получения заказа.

За ситуацией с Wildberries следит и Минпромторг. Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что маркетплейсу рекомендовали усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами.

«Помимо внутреннего контроля для предотвращения мошеннических действий любому маркетплейсу (который является особенным форматом розничной торговли) необходимо в постоянном режиме развивать и совершенствовать свои сервисы и инструменты, уделяя особое внимание эффективности каналов обратной связи с продавцами и покупателями, менеджерами ПВЗ и партнерами», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Евтухова, министерство позитивно оценивает принятые компанией 16 марта решения для урегулирования ситуации. Маркетплейс отменил более 10 тыс. «некорректных штрафов» работникам ПВЗ.

В начале марта Wildberries ввел новую систему штрафов. Она предусматривает, что с сотрудников ПВЗ удержат полную стоимость вещи, если покупателю придет товар с браком или не соответствующий заказанному.

14 марта к офису онлайн-ретейлера в Москве пришли владельцы ПВЗ с требованием «справедливых условий». На следующий день пункты выдачи в разных городах России решили начать забастовку. По оценке первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, в этот день не работали 15 пунктов по всей стране, два из них относятся к партнерам Wildberries, остальные — к самой компании.

В тот же день маркетплейс объявил о решении закрыть пункты выдачи «нецивилизованных партнеров», а заказы оттуда перенесли в другие ПВЗ. Позже в Госдуме состоялась встреча представителей Wildberries и пунктов выдачи. По ее итогам, как сообщил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, компания пообещала изучить все претензии и разъяснить вопросы, «которые могли быть в силу непонимания восприняты в штыки».