Приложения подсанкционных российских банков пропали из Google Play

Из Google Play удалены приложения подсанкционных банков «Санкт-Петербург» и «Уралсиб»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Из магазина приложений Google Play удалены приложения нескольких российских банков, попавших под санкции. Недоступными для скачивания стали приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб», убедился корреспондент РБК. Первым на это обратило внимание агентство ТАСС после того, как об удалении своего приложения сообщил банк «Санкт-Петербург».

Кроме того, из магазина были удалены приложения СДМ-банка, Ланта-банка, Металлинвестбанка и банков УБРиР и «Зенит».

Банк «Санкт-Петербург» сообщил клиентам, что ранее установленные на их смартфоны приложения «продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами банка».

«Клиентам доступны все привычные операции: переводы, пополнение счетов, заказ продуктов и другие», — говорится в сообщении банка.

Там также напомнили, что для всех владельцев устройств без ограничений работает интернет-версия банка.

Новые санкции против российских банков американские власти ввели 24 февраля 2023 года.

Под санкции попали: