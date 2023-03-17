Приложения подсанкционных российских банков пропали из Google Play
Из магазина приложений Google Play удалены приложения нескольких российских банков, попавших под санкции. Недоступными для скачивания стали приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб», убедился корреспондент РБК. Первым на это обратило внимание агентство ТАСС после того, как об удалении своего приложения сообщил банк «Санкт-Петербург».
Кроме того, из магазина были удалены приложения СДМ-банка, Ланта-банка, Металлинвестбанка и банков УБРиР и «Зенит».
Банк «Санкт-Петербург» сообщил клиентам, что ранее установленные на их смартфоны приложения «продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами банка».
«Клиентам доступны все привычные операции: переводы, пополнение счетов, заказ продуктов и другие», — говорится в сообщении банка.
Там также напомнили, что для всех владельцев устройств без ограничений работает интернет-версия банка.
Новые санкции против российских банков американские власти ввели 24 февраля 2023 года.
Под санкции попали:
- Московский кредитный банк;
- банк «Уралсиб»;
- МТС-банк;
- банк «Зенит» и связанные с ним компании;
- Металлургический инвестиционный банк (Металлинвестбанк);
- СДМ-банк;
- Ланта-Банк;
- новосибирский банк «Левобережный»;
- банк «Санкт-Петербург»;
- приморский банк «Приморье»;
- Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР).