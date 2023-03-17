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Война санкций ,  

Приложения подсанкционных российских банков пропали из Google Play

Из Google Play удалены приложения подсанкционных банков «Санкт-Петербург» и «Уралсиб»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Из магазина приложений Google Play удалены приложения нескольких российских банков, попавших под санкции. Недоступными для скачивания стали приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб», убедился корреспондент РБК. Первым на это обратило внимание агентство ТАСС после того, как об удалении своего приложения сообщил банк «Санкт-Петербург».

Кроме того, из магазина были удалены приложения СДМ-банка, Ланта-банка, Металлинвестбанка и банков УБРиР и «Зенит».

Банк «Санкт-Петербург» сообщил клиентам, что ранее установленные на их смартфоны приложения «продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами банка».

«Клиентам доступны все привычные операции: переводы, пополнение счетов, заказ продуктов и другие», — говорится в сообщении банка.

Там также напомнили, что для всех владельцев устройств без ограничений работает интернет-версия банка.

Новые санкции против российских банков американские власти ввели 24 февраля 2023 года.

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Под санкции попали:

  • Московский кредитный банк;
  • банк «Уралсиб»;
  • МТС-банк;
  • банк «Зенит» и связанные с ним компании;
  • Металлургический инвестиционный банк (Металлинвестбанк);
  • СДМ-банк;
  • Ланта-Банк;
  • новосибирский банк «Левобережный»;
  • банк «Санкт-Петербург»;
  • приморский банк «Приморье»;
  • Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР).
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