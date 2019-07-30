Путин подписал закон о демпфере на топливо для сдерживания цен на бензин

Путин подписал закон о демпфере на топливо для сдерживания цен на бензин

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.

Размер компенсации увеличивается. Она выплачивается в том случае, если цены при продаже топлива на экспорт оказались выше внутренних. В этом случае нефтяникам компенсируется недополученная прибыль. Подобный механизм должен стимулировать поставки топлива на внутренний рынок и сдержать рост цен, в первую очередь — цен на бензин.

Демпфер меняется в расчетах с 1 июля 2019 года. Кроме того, с 1 августа 2019 года будет изменен и демпфер на авиакеросин.

Некорректный расчет демпфера в 2019 году привел к тому, что нефтяникам приходилось не получать компенсации от бюджета, а самим выплачивать средства государству, поскольку его значение оказалось отрицательным из-за конъюнктуры на рынке. Весной нефтяники и правительство начали переговоры о корректировке механизма.