Миллер заявил о запасах газа в России «на долгие-долгие» десятилетия
Запасов российского газа хватит на долгие годы, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер по видеосвязи президенту Владимиру Путину в честь 30-летия компании. Беседу показали в эфире «России-24».
«Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. И залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база», — заявил Миллер.
Он уточнил, флагманом является Ямальский центр газодобычи и его «сердце» — Бованенковское месторождение.
По прогнозу нефтегазовой компании BP, конфликт России и Украины укорит отказ от нефти и газа, так как государства отдают предпочтение собственным возобновляемым источникам энергии для повышения надежности поставок и сокращения выбросов углекислого газа. К 2035 году, уверены аналитики компании, произойдет более резкое снижение спроса на ископаемое топливо.
В BP сформировали три возможных сценария снижения выбросов углекислого газа, снижение спроса на газ и электрификация транспорта предусмотрена во всех трех на ближайшие десятилетия, однако темпы таких изменений не определены. Наиболее консервативный вариант развития событий предполагает, что мировой спрос на нефть к 2050-му составит 73 млн баррелей нефти в день, что на четверть ниже показателей 2019 года.
В сентябре 2022-го глава Роснедр Евгений Петров говорил, что обеспеченность России запасами газа — 62 года, нефти — 39 лет.