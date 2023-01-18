Российские компании ухудшили позиции в рейтинге стоимости брендов

Все три российские компании, которые входили в ежегодный рейтинг самых сильных брендов, составляемый британскими экспертами Brand Finance, ухудшили свои позиции. Сильнее всего упала ценность «Газпрома», считают аналитики

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Три российские компании — «Газпром», «Сбер» и ЛУКОЙЛ, — которые входят в рейтинг 500 самых ценных и сильных мировых брендов, ежегодно обновляемый британской консалтинговой компанией Brand Finance, ухудшили свои позиции. Рейтинг опубликован на сайте компании.

Если в рейтинге прошлого года «Сбер» занимал 156 место, то по теперь он опустился на 163-е место. «Газпром» опустился сильнее всего, с 325-го на 420 место, потеряв почти 100 позиций в рейтинге. Третья российская компания, ЛУКОЙЛ, занимала 360 место, а теперь опустилась на 457-е.

Самым ценным мировым брендом стал Amazon, который вытеснил с первого места в рейтинге предыдущего лидера, компанию Apple. Стоимость американского гиганта электронной торговли аналитики Brand Finance оценили в $299,3 млрд (минус $51 млрд с прошлого года), стоимость Apple — в $297,5 млрд (минус $50 млрд).

Исследование Brand Finance показало, что отношение клиентов к обслуживанию клиентов компанией Amazon упало — в то время как сроки доставки увеличились — и в связи с этим потребители стали реже рекомендовать магазин другим. Одновременно со снятием ограничений, связанных с пандемией, люди возвращаются к покупкам лично, что немного снижает потребность в онлайн-торговле. Падение стоимости Apple в этом году связано с падением прогнозируемой выручки, поскольку ожидается, что нарушение цепочек поставок товаров и ограничения на рынке труда приведут к снижению поставок продуктов компании, поясняет Brand Finance.

В целом, десятка наиболее ценных и сильных брендов по оценкам аналитиков компании выглядит так:

Amazon ($299,3 млрд) Apple ($297,5 млрд) Google ($281,3 млрд) Microsoft ($191,5 млрд) Walmart ($113,7млрд) Samsung Group ($99,6 млрд) ICBC ($69,5 млрд) Verizon ($67,4 млрд) Tesla ($66,2 млрд) TikTok/Douyin ($65,6 млрд)

В числе самых быстрорастущих компаний технологического сектора — Instagram (стоимость бренда выросла на 42% до $47,4 млрд) и LinkedIn (стоимость бренда выросла на 49% до $15,5 млрд), указывают аналитики. Стоимость бренда каждого из них растет благодаря хорошо реализованной стратегии по коммерциализации услуг.

Также заметно растет стоимость брендов производители электромобилей Tesla (компания вошла в топ-10 компаний, стоимость бренда выросла на 44% до $66,2 млрд) и BYD (стоимость бренда выросла на 57% до $10,1 млрд), поскольку спрос на электромобили растет в рамках перехода к низкоуглеродной экономике, считают аналитики.