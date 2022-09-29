Глава Роснедр Петров оценил, насколько хватит нефти и газа в России

Обеспеченность России технологически извлекаемыми запасами нефти составляет 39 лет, а газа — 62 года, заявил в интервью «Российской газете» руководитель федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров. Он добавил, что это данные на 1 января этого года.

Технологически извлекаемые запасы — это те, которые возможно добыть с использованием существующих технологий, их добыча предусматривает полную разработку месторождений. Также существует понятие «рентабельно извлекаемые запасы», то есть те, которые можно добыть за период рентабельной эксплуатации залежей. Таких запасов нефти в России — на 33 года, считают в Роснедрах.

«Вокруг этих данных идет очень много спекуляций, это все динамические, постоянно меняющиеся величины. Они зависят от конкретных рыночных и технологических параметров», — пояснил Петров.

Причины, по которым обеспеченность может меняться, — изменение цен на углеводороды (выросла цена — выросла обеспеченность), развитие технологий, их стоимость и доступность, которые влияют на извлекаемость запасов, сказал глава агентства.

В сентябре прошлого года Петров оценивал, что рентабельных запасов нефти России хватит более чем на 20 лет. Он допускал, что срок увеличится с развитием технологий разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. Наиболее перспективным регионом в плане разведки газовых и нефтяных месторождений он называл Западную Сибирь, а вот восточносибирские залежи глава агентства счел нерентабельными из-за отсутствия там необходимой инфраструктуры.

Предшественник Петрова на посту руководителя Роснедр Евгений Киселев в апреле 2021-го отмечал, что запасов газа в России хватит на 60 лет «при любых сценариях развития экономики».