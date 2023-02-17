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Freedom Holding купит американский инвестбанк за $400 млн

Freedom Holding Тимура Турлова купит американский Maxim Group за $400 млн
Freedom Holding станет владельцем Maxim Group и его дочерней компании. В прошлом году холдинг продал активы в России, а его основатель Тимур Турлов отказался от российского гражданства

Финансовая компания Freedom Holding, подконтрольная бизнесмену из Казахстана Тимуру Турлову, покупает американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его «дочку» Maxim Financial Advisors, говорится в сообщении холдинга.

Сумма сделки, включая отсроченные платежи и бонусы за удержание, составит $400 млн. Она будет закрыта после получения одобрения американских регуляторов.

Турлов заявил, что сделка позволит расширить присутствие группы в США. В декабре 2020 года она приобрела американского брокера Prime Executions.

Maxim Group был основан в 2002 году, он занимается инвестбанковской деятельностью, брокерским бизнесом и аналитикой. За последние 10 лет банк привлек более $80,6 млрд на рынках капитала в результате совершения 1110 сделок.

Freedom Holding зарегистрирован в США, головной офис компании и ее основные исполнительные органы находятся в Казахстане. Холдинг основал Турлов, Forbes оценивал его состояние в $2,4 млрд. В июне журнал писал, что бизнесмен отказался от российского гражданства и стал гражданином Казахстана; он живет в этой стране с семьей более 10 лет.

В конце октября Freedom Holding продала свои российские активы — инвестиционную компанию «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс». Турлов ранее говорил, что часть клиентов из России решили открыть счета в казахстанской юрисдикции. В конце декабря он рассказывал в интервью РБК, что все финансовые операции россиян проходят через ручной комплаенс крупных банков-корреспондентов, даже если их счета открыты в иностранном банке.

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Турлов говорил также, что рассчитывает открыть банк на Украине, несмотря на то, что страна ввела против него и брокерской компании санкции «за связи с Россией». По словам бизнесмена, это произошло по ошибке, так как на тот момент он уде получил гражданство Казахстана. Freedom Holding предоставил необходимые документы для исключения из санкционного списка.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Freedom House сделка Банк
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