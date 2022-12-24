Основатель Freedom Holding решил открыть банк на Украине

Основатель Freedom Holding Тимур Турлов планирует открыть банк на Украине, несмотря на то, что страна ввела против него санкции «за связи с Россией». Он уже подал необходимые документы для исключения из санкционного списка

Основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов рассчитывает открыть банк на Украине, несмотря на то, что страна ввела против него и брокерской компании санкции «за связи с Россией». Об этом сообщает Bloomberg.

Пресс-служба ЦБ Украины говорила, что банк готов вести бизнес с иностранцами, но только с теми, у кого «безупречная» репутация. Под это условие не попадают лица, против которых были введены санкции, отмечает агентство.

По словам Турлова, Freedom Holding представил необходимые документы для исключения из санкционного списка. Он считает, что он и его фирма были включены в него по ошибке, поскольку он получил казахское гражданство до того, как это произошло. Bloomberg отмечает, что США, Великобритания и ЕС не вводили санкции против него и Freedom Holding.

Помимо этого Турлов хочет приобрести банк в одной из стран ЕС. Источники Frank Media сообщили, что приоритетным направлением для компании является Кипр.

Freedom Holding 20 октября объявил о продаже своих российских активов — инвестиционной компании «Фридом Финанс» и банка «Фридом Финанс». Покупателем выступил замглавы российской инвесткомпании Максим Повалишин.

Стоимость активов оценивалась в $140 млн. Из них $107 млн — обязательства Freedom Holding перед российским подразделением за выкуп казахстанской «Фридом Финанс», которые были учтены в сделке. Остальные $33 млн Повалишин заплатит холдингу средствами, полученными от продажи имеющихся у него акций Freedom Holding.

После выхода из состава холдинга российские инвесткомпания и банк поменяли названия на «Цифра брокер» и Цифра Банк.

Freedom Holding зарегистрирован в США, головной офис компании и ее основные исполнительные органы находятся в Казахстане.