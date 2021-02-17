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Эксперты Deloitte назвали самые популярные виды мошенничества в компаниях

Чаще всего организаторами и участниками мошеннических схем в компаниях стран СНГ становятся сотрудники среднего звена, показал опрос Deloitte Forensic. Пандемия же создала дополнительные сложности для борьбы с мошенничеством
Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press
Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

В последние два года с корпоративным мошенничеством столкнулись более половины (55%) работающих в России и странах СНГ компаний, свидетельствуют данные опроса Deloitte Forensic. Наиболее подвержен этому риску оказался крупный бизнес — 73% жертв мошенников представляли компании с численностью персонала более 1 тыс. человек.

«В странах СНГ корпоративное мошенничество исторически было и остается одной из ключевых угроз для бизнеса, причем как с точки зрения финансовых, так и репутационных рисков», — говорится в отчете Deloitte Forensic (есть в распоряжении РБК).

Отчет сфокусирован на анализе случаев внутреннего мошенничества — с участием сотрудников компаний, пояснила РБК партнер практики «Форензик» Deloitte в СНГ Алина Соколова. Случается, бизнес думает, что имеет дело с внешним мошенничеством, но на самом деле замешаны сотрудники, которые могли передать злоумышленникам инсайдерскую информацию, указала она.

Способы мошенничества

Самой популярной мошеннической схемой эксперты назвали сговор сотрудников пострадавшей компании с ее контрагентами. К числу других популярных у мошенников способов были отнесены (в порядке убывания):

  • присвоение активов компании и их использование в личных целях;
  • взяточничество и коммерческий подкуп;
  • физическое хищение денежных средств, активов и товарно-материальных ценностей;
  • кибермошенничество;
  • мошенничество с финансовой отчетностью;
  • жульничество со схемами выплат возмещения сотрудникам.

Действия мошенников не только причиняют компаниям финансовые потери, хотя именно их участники опроса Deloitte Forensic упоминали чаще всего (46%). Более трети респондентов пожаловались также на ущерб для репутации и имиджа компании, а еще 15% — на ухудшение моральной обстановки в рабочем коллективе.

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«55% опрошенных компаний столкнулись с мошенничеством в 2019–2020 годах. Скорее всего, респонденты раскрыли только подтвержденные, официально доказанные факты хищений. Реальных же случаев, на наш взгляд, гораздо больше. Просто зачастую у бизнеса недостаточно ресурсов, чтобы провести полное расследование», — отмечает Соколова из Deloitte.

Менеджеры среднего звена

Чаще всего организаторами и участниками мошеннических схем, как показал опрос, были сотрудники среднего звена. На их вовлеченность в мошеннические действия пожаловались 56% участников опроса, в то время как на аналогичные действия топ-менеджеров — около 22%.

«Тем не менее хочется отметить, что хотя сотрудники высшего звена и собственники бизнеса реже являются организаторами мошеннических схем, ущерб от их действий может значительно превосходить потери, вызванные действиями сотрудников среднего звена», — отмечается в отчете Deloitte Forensic. Может быть и так, что в компаниях не всегда внутренние расследования доводятся до конца, если след ведет в сторону высшего звена и руководства, добавила Соколова.

Наиболее подверженными риску корпоративного мошенничества подразделениями компаний участники опроса назвали отделы и департаменты, отвечающие за проведение закупок (71%), а также маркетинг и продажи (59%).

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Общество
Фото:Joe Giddens / PA / ТАСС

Влияние пандемии

В исследовании подчеркивается, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и спровоцированное ею ухудшение финансового положения вынудило многие компании пересмотреть свои бюджеты, в том числе за счет сокращения расходов на противодействие угрозам со стороны мошенников. Дополнительно осложнил ситуацию перевод сотрудников на удаленный режим работы, из-за которого более чем в половине компаний отменили или упростили контрольные процедуры. При этом сами мошенники в сложной экономической ситуации, наоборот, стали изыскивать дополнительные способы вывода денежных средств и активов из компаний.

В этих условиях, отмечает Deloitte Forensic, компании стали чаще прежнего сталкиваться с киберпреступниками и негативными последствиями утечки данных. Обе эти угрозы считаются обычными для бизнеса на территории СНГ, однако в условиях удаленного режима работы они, как отмечает эксперты Deloitte, вышли на первый план.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Еще одним вызванным COVID-19 трендом в отчете Deloitte названо нарушение контрагентами условий ранее заключенных контрактов. «Неплатежеспособность контрагентов может привести к росту риска манипуляций. Например, недобросовестный контрагент может войти в сговор с сотрудником компании для увеличения кредитного лимита, размера аванса на услуги или работы», — подчеркивается в исследовании.

Последствия для мошенников

«В большинстве случаев компании расследуют случаи мошенничества самостоятельно. Наша практика показала, что чаще всего компании обращаются в правоохранительные органы только по поводу вопиющих случаев», — сказала РБК Соколова.

По ее словам, бизнес также старается не привлекать внимание к системному мошенничеству, где повязана группа сотрудников и вовлечено руководство, хотя за последние годы бизнес стал немного чаще сообщать полиции о случаях корпоративного мошенничества.

Российское трудовое законодательство отстаивает права работников, поэтому порой даже уличенного в мошенничестве сотрудника крайне сложно уволить, обращает внимание партнер практики «Форензик» Deloitte, добавляя, что «к большому сожалению, пострадавшим компаниям приходится увольнять сотрудников за проступки по соглашению сторон, а не заслуженно громко».

В опросе Deloitte Forensic приняли участие представители (собственники и топ-менеджеры, сотрудники служб безопасности, юристы, контролеры, аудиторы и т.д.) 75 компаний, работающих:

  • в России и других странах СНГ — 36;
  • только в России — 28;
  • только в других странах СНГ — 11.

Компании представляли 15 основных секторов экономики — от нефтедобычи и переработки до машиностроения и сельского хозяйства. В обзоре компаний акцент был сделан на представителей легкой промышленности, производства товаров повседневного потребления, торговли, финансов и инвестиций, а также фармацевтики и медицинской промышленности, то есть тех отраслей, которые Международная ассоциация по расследованию хищений (ACFE) выделила как наиболее подверженные рискам мошенничества.

Авторы
Евгений Калюков, Иван Ткачёв
Deloitte кибермошенничество мошенничество
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