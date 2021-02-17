Эксперты Deloitte назвали самые популярные виды мошенничества в компаниях

присвоение активов компании и их использование в личных целях;

взяточничество и коммерческий подкуп;

физическое хищение денежных средств, активов и товарно-материальных ценностей;

кибермошенничество;

мошенничество с финансовой отчетностью;

жульничество со схемами выплат возмещения сотрудникам.

Действия мошенников не только причиняют компаниям финансовые потери, хотя именно их участники опроса Deloitte Forensic упоминали чаще всего (46%). Более трети респондентов пожаловались также на ущерб для репутации и имиджа компании, а еще 15% — на ухудшение моральной обстановки в рабочем коллективе.

«55% опрошенных компаний столкнулись с мошенничеством в 2019–2020 годах. Скорее всего, респонденты раскрыли только подтвержденные, официально доказанные факты хищений. Реальных же случаев, на наш взгляд, гораздо больше. Просто зачастую у бизнеса недостаточно ресурсов, чтобы провести полное расследование», — отмечает Соколова из Deloitte.

Менеджеры среднего звена

Чаще всего организаторами и участниками мошеннических схем, как показал опрос, были сотрудники среднего звена. На их вовлеченность в мошеннические действия пожаловались 56% участников опроса, в то время как на аналогичные действия топ-менеджеров — около 22%.

«Тем не менее хочется отметить, что хотя сотрудники высшего звена и собственники бизнеса реже являются организаторами мошеннических схем, ущерб от их действий может значительно превосходить потери, вызванные действиями сотрудников среднего звена», — отмечается в отчете Deloitte Forensic. Может быть и так, что в компаниях не всегда внутренние расследования доводятся до конца, если след ведет в сторону высшего звена и руководства, добавила Соколова.

Наиболее подверженными риску корпоративного мошенничества подразделениями компаний участники опроса назвали отделы и департаменты, отвечающие за проведение закупок (71%), а также маркетинг и продажи (59%).

Влияние пандемии

В исследовании подчеркивается, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и спровоцированное ею ухудшение финансового положения вынудило многие компании пересмотреть свои бюджеты, в том числе за счет сокращения расходов на противодействие угрозам со стороны мошенников. Дополнительно осложнил ситуацию перевод сотрудников на удаленный режим работы, из-за которого более чем в половине компаний отменили или упростили контрольные процедуры. При этом сами мошенники в сложной экономической ситуации, наоборот, стали изыскивать дополнительные способы вывода денежных средств и активов из компаний.

В этих условиях, отмечает Deloitte Forensic, компании стали чаще прежнего сталкиваться с киберпреступниками и негативными последствиями утечки данных. Обе эти угрозы считаются обычными для бизнеса на территории СНГ, однако в условиях удаленного режима работы они, как отмечает эксперты Deloitte, вышли на первый план.

Еще одним вызванным COVID-19 трендом в отчете Deloitte названо нарушение контрагентами условий ранее заключенных контрактов. «Неплатежеспособность контрагентов может привести к росту риска манипуляций. Например, недобросовестный контрагент может войти в сговор с сотрудником компании для увеличения кредитного лимита, размера аванса на услуги или работы», — подчеркивается в исследовании.

Последствия для мошенников

«В большинстве случаев компании расследуют случаи мошенничества самостоятельно. Наша практика показала, что чаще всего компании обращаются в правоохранительные органы только по поводу вопиющих случаев», — сказала РБК Соколова.

По ее словам, бизнес также старается не привлекать внимание к системному мошенничеству, где повязана группа сотрудников и вовлечено руководство, хотя за последние годы бизнес стал немного чаще сообщать полиции о случаях корпоративного мошенничества.

Российское трудовое законодательство отстаивает права работников, поэтому порой даже уличенного в мошенничестве сотрудника крайне сложно уволить, обращает внимание партнер практики «Форензик» Deloitte, добавляя, что «к большому сожалению, пострадавшим компаниям приходится увольнять сотрудников за проступки по соглашению сторон, а не заслуженно громко».