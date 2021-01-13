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Эксперты предупредили о новой мошеннической схеме в условиях удаленки

Для получения работы мошенники просят установить соискателей несколько приложений, одно из которых содержит вирус. При этом приложения скачиваются с официальных ресурсов, куда их загружают злоумышленники
Фото: Joe Giddens / PA / ТАСС
Фото: Joe Giddens / PA / ТАСС

Мошенники стали использовать новую схему для кражи личных данных, которая сочетает подходы хакеров и социальную инженерию, сообщили газете «Коммерсантъ» эксперты RTM Group, ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) и RuSIEM.

Потенциальной жертвой новой мошеннической схемы становится соискатель работы, которому предлагают скачать популярные приложения с официальных ресурсов. Мошенники находят резюме жертвы на сайте поиска работы, связываются с ней под видом работодателя и просят установить ряд приложений, одно из которых содержит вредоносную программу, рассказал газете директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. Таким образом мошенники получают удаленный доступ к устройству и могут украсть коды клиента банка для доступа к личному кабинету.

При этом сами приложения жертва скачивает напрямую из магазина Play Market, куда одно из них, зараженное вирусом, перед этим загрузили мошенники, уточнил Музалевский. «Новая схема комбинирует подходы хакеров и «звонарей» — специалисты по переговорам настойчиво просят поставить безобидную на первый взгляд программу, а в нее уже хакеры зашили средства управления», — пояснил он, отметив, что такая схема может стать массовой в условиях удаленки.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Новая схема — вариация уже использовавшейся, в которой компания якобы нанимает на работу людей, получает копии их паспортов, а затем берет от их имени займы в микрофинансовых организациях или торгует персональными данными, рассказал газете глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин. Разница заключается в том, что раньше мошенники действовали офлайн и снимали офис, а в период пандемии, как и многие компании, перешли на удаленку, отметил он.

При такой схеме ПО может выглядеть легитимным и устанавливаться с официальных магазинов типа Google Play, отметил в беседе с «Коммерсантом» технический директор RuSIEM Антон Фишман. В Google, в свою очередь, сообщили, что во всех Android-смартфонах работает система безопасности «Google Play Защита», которая проверяет приложения во время установки, а также периодически сканирует устройство. Если система находит потенциально опасное приложение, она предупреждает пользователя и блокирует приложение, сообщили в компании.

Какими способами мошенники похищают деньги с карт. Как не стать жертвой
Финансы
Фото:Hector Vivas / Getty Images

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За первое полугодие 2020 года мошенники украли у банковских клиентов с их карт и счетов 4 млрд руб., совершив более 360 тыс. несанкционированных операций, посчитал Банк России. Самым распространенным способом мошенничества стала социальная инженерия (около 80% случаев) — методы обмана и введения клиентов в заблуждение с целью кражи денежных средств. В таком случае мошенники обычно звонят банковским клиентам под видом сотрудников банка и сообщают, что по карте якобы совершена подозрительная операция. Под предлогом спасения денежных средств они вынуждают клиента совершить ряд действий, чтобы украсть деньги с его счета.

В последнее время стали также появляться более сложные схемы. Мошенники звонят как от имени «банковских работников», так и от «правоохранительных органов», которые «подтверждают», что кто-то пытается украсть деньги клиента, поэтому их надо спасти путем перевода на «безопасный» счет. Также злоумышленники начали звонить от имени бюро кредитных историй и сообщать, что обнаружили попытки оформления кредитов с использованием паспорта жертвы.

Автор
Анастасия Батманова
удаленная работа кибермошенничество
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