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Бизнес ,  
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«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.

Сумма требований составит $5 млрд, с учетом процентов — более $7 млрд, добавил он. По словам Витренко, заседание международного арбитражного трибунала в Гааге состоится в конце 2020-го или в 2021 году.

«Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым
Бизнес

Впервые с иском к России из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в Гаагский трибунал в 2016 году — тогда компания оценила свои потери в $2,6 млрд. В марте «Нафтогаз» сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге признал Россию виновной в утрате украинской компанией своих активов в Крыму и на шельфе Черного моря. В конце июля стало известно, что убытки «Нафтогаза» и шести его «дочек» из-за перехода полуострова в состав России составили $5,2 млрд.

В 2014 году в Крыму провели референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Украина считает его своей временно оккупированной территорией, ее позицию поддерживает большинство стран Европы, США и ряд других государств.

Теги: «Нафтогаз», Крым
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