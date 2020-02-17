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Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

В Центробанке одобрили цифровую платформу «Норникеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми металлами. Но для того, чтобы она заработала, в России должны легализовать криптоактивы
Норникель GMKN ₽21 646 +0,54% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Департамент стратегического развития финансового рынка Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами. Об этом РБК сообщил представитель компании, а в пресс-службе ЦБ подтвердили, что испытания этой цифровой платформы успешно завершены.

Этот проект «Норникеля» сможет стартовать после принятия федерального закона «О цифровых финансовых активах», уточнил его представитель.

Президент и крупнейший совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин анонсировал разработку цифровых платформ для торговли токенами, обеспеченными в том числе металлами, которые производит компания (в частности, никель и палладий), почти год назад — еще в марте 2019 года года. А в декабре он рассказал в интервью Bloomberg о начале тестирования этого инструмента с участием клиентов «Норникеля» — сингапурской биржи Trafigura Group, бельгийской Umicore и Traxys со штаб-квартирой в Люксембурге.

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В торговле будут использоваться токены, которые можно будет обменять на биржевые товары (например, золото, палладий, нефть и газ), права требования, вытекающие из договоров, финансовые инструменты, недвижимость, услуги или другие активы. Выпускать токены могут различные организации, а приобретать их — широкий круг инвесторов. Это должно упростить процесс продажи: при использовании токенов не потребуется как-либо перемещать сам товар, все сделки будут отслеживаться благодаря внедрению блокчейна на электронной площадке, говорил Потанин в декабре.

Все эмитенты и владельцы токенов будут обязаны пройти идентификацию на платформе. Идентификация будет организована с учетом требований текущего и проектируемого законодательства. Потанин отмечал, что его инвестиции в подобные цифровые проекты составляют около $100 млн. Цель его компании — добиться того, чтобы 20% торговли металлами в ближайшие несколько лет проходило через эту цифровую платформу. Однако бизнесмен подчеркивал, что в России запустить эту платформу пока не получится, поскольку Госдума до сих пор не приняла закон о цифровых активах. Из-за этого торговая площадка может быть размещена в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии или Сингапуре.

Законопроект «О цифровых финансовых активах» внесли на рассмотрение в Госдуму в марте 2018 года. Но из-за разногласий в правительстве касательно легализации криптовалют принятие закона откладывалось. В ноябре 2019 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие этого документа, чтобы снизить зависимость от расчетов в традиционных валютах.Как пояснила РБК член координационного совета РСПП по вопросам цифровизации Ольга Войтович, сейчас документ готовят ко второму чтению в Госдуме: в ведомствах обсуждают вопросы возможности использования в России цифровых валют и ограничения на их обращение. «Законопроект находится в высокой степени готовности, и если ведомства придут к компромиссу, то есть вероятность, что его примут уже в весеннюю сессию», — сказала она.

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Тестирование цифровой платформы «Норникеля» проводилось в регулятивной «песочнице» Центробанка. С апреля 2018 года на этой площадке проводят испытания новых финансовых сервисов, которые не полностью «вписываются» в текущее регулирование, сказал РБК представитель компании. Там они могут тестироваться без риска нарушения действующего законодательства, поскольку испытания проводятся без участия клиентов сервиса. Центробанк раскрывал информацию о двух проектах, которые прошли
тестирование таким же образом: это перевод карточки образца подписи в цифровой формат (проект Сбербанка) в августе 2018 года и проведение ICO компании LevelOne.

«Проект [цифровой платформы] может стать первым значимым проектом в России как по токенизации, так и по практическому промышленному применению технологии распределенных реестров», — заключил представитель «Норникеля».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норникель»
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