Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

В Центробанке одобрили цифровую платформу «Норникеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми металлами. Но для того, чтобы она заработала, в России должны легализовать криптоактивы

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Департамент стратегического развития финансового рынка Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами. Об этом РБК сообщил представитель компании, а в пресс-службе ЦБ подтвердили, что испытания этой цифровой платформы успешно завершены.

Этот проект «Норникеля» сможет стартовать после принятия федерального закона «О цифровых финансовых активах», уточнил его представитель.

Президент и крупнейший совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин анонсировал разработку цифровых платформ для торговли токенами, обеспеченными в том числе металлами, которые производит компания (в частности, никель и палладий), почти год назад — еще в марте 2019 года года. А в декабре он рассказал в интервью Bloomberg о начале тестирования этого инструмента с участием клиентов «Норникеля» — сингапурской биржи Trafigura Group, бельгийской Umicore и Traxys со штаб-квартирой в Люксембурге.

В торговле будут использоваться токены, которые можно будет обменять на биржевые товары (например, золото, палладий, нефть и газ), права требования, вытекающие из договоров, финансовые инструменты, недвижимость, услуги или другие активы. Выпускать токены могут различные организации, а приобретать их — широкий круг инвесторов. Это должно упростить процесс продажи: при использовании токенов не потребуется как-либо перемещать сам товар, все сделки будут отслеживаться благодаря внедрению блокчейна на электронной площадке, говорил Потанин в декабре.